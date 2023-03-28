Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. İhanetin bedelini ağır ödedi! Sevgilisiyle yakalanan adam sokak ortasında kırbaçlandı

İhanetin bedelini ağır ödedi! Sevgilisiyle yakalanan adam sokak ortasında kırbaçlandı

28.03.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tanzanya’da yaşanan bir olay kısa sürede ülkede infial yarattı. İsmi Katayo Bote olarak açıklanan bir adam evli bir kadınla yasak aşk yaşamaya başladı. İkilinin yasak aşkı eş tarafından fark edilince sevgilinin cezası ağır oldu.

İhanetin bedelini ağır ödedi! Sevgilisiyle yakalanan adam sokak ortasında kırbaçlandı

Tanzanya'nın Geita eyaletinin Geita ilçesine bağlı Kibwera köyünde meydana gelen olay herkesi şaşkına çevirdi. Tanzanyalı bir eş, karısı ve sevgilisini yakaladıktan sonra büyük bir öfkeyle onları sokak ortasında ifşa etti. Köyün muhtarı Simion Kisinza'nın, köyün ileri gelenlerine bildirildiğini ve başkalarına caydırıcı olması için Katayo'yu cezalandırmaya karar verdiklerini söyleyerek olayı doğruladığı bildirildi.

SOKAK ORTASINDA KIRBAÇLANDI

Millard Ayo’nun raporuna göre, yasak aşkıyla yakalanan Katayo Bote isimli adam sokak ortasında irbetlik olması için alenen kırbaçlandı ve 11 bin Kenya Şilisi (yaklaşık 1.600 TL) para cezasına çarptırıldı.

İlginizi Çekebilir

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

 Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

 Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

 Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

 Yarı çıplak camın önündeydi! Karşı binanın izlediğinden habersizdi

Yarı çıplak camın önündeydi! Karşı binanın izlediğinden habersizdi

 Cinsel ilişki görüntüleri otelin camına yansıdı! Trafiği durdurup izlediler

Cinsel ilişki görüntüleri otelin camına yansıdı! Trafiği durdurup izlediler

 Taksici ve yolcusu araçta cinsel ilişkiye girdi! Güvenlik kamerası kaydetti

Taksici ve yolcusu araçta cinsel ilişkiye girdi! Güvenlik kamerası kaydetti

 Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik faturası yüzünden tartıştılar! Cinsel organını sıkarak...Elektrik faturası yüzünden tartıştılar! Cinsel organını sıkarak...
Vücudunu gururla sergiledi! Bikinili pozu nefesleri kestiVücudunu gururla sergiledi! Bikinili pozu nefesleri kesti
Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı olduSevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu
Anahtar Kelimeler:
Tanzanya Aldatma ihanet

En Çok Okunan Trend Haberler

Olay itiraf! “Ekonomi uçamıyorum, göğüslerim koltuğa sığmıyor”

Olay itiraf! “Ekonomi uçamıyorum, göğüslerim koltuğa sığmıyor”

Kız kavgası kanlı bitti! 12 yaşındaki kızı ormana götürüp bıçakladılar

Kız kavgası kanlı bitti! 12 yaşındaki kızı ormana götürüp bıçakladılar

Duş sahnesi gündem yarattı! Fragmanı büyük ilgi topladı

Duş sahnesi gündem yarattı! Fragmanı büyük ilgi topladı

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.