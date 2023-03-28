İhanetin bedelini ağır ödedi! Sevgilisiyle yakalanan adam sokak ortasında kırbaçlandı

Tanzanya'nın Geita eyaletinin Geita ilçesine bağlı Kibwera köyünde meydana gelen olay herkesi şaşkına çevirdi. Tanzanyalı bir eş, karısı ve sevgilisini yakaladıktan sonra büyük bir öfkeyle onları sokak ortasında ifşa etti. Köyün muhtarı Simion Kisinza'nın, köyün ileri gelenlerine bildirildiğini ve başkalarına caydırıcı olması için Katayo'yu cezalandırmaya karar verdiklerini söyleyerek olayı doğruladığı bildirildi.

SOKAK ORTASINDA KIRBAÇLANDI

Millard Ayo’nun raporuna göre, yasak aşkıyla yakalanan Katayo Bote isimli adam sokak ortasında irbetlik olması için alenen kırbaçlandı ve 11 bin Kenya Şilisi (yaklaşık 1.600 TL) para cezasına çarptırıldı.