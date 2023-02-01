İhbar tazminatı muhasebe kaydı nasıl yapılır? İhbar tazminatı hangi hesapta izlenir?

İhbar tazminatı, yasal süre beklenmeden feshedilen iş sözleşmesinin bir yaptırımı olarak uygulanır. Haklı bir nedeni olmadan feshi gerçekleştiren taraf, karşı tarafa ödemelidir. Bu tazminat ancak belirsiz süreli sözleşmelerde söz konusu olabilir. Süreli ya da dönemsel işlerde ihbar süresi bulunmadığından, tazminat hakkı da doğmaz. Tazminat ücreti, işçinin çalıştığı süreye göre belirlenir. En az 2 hafta en çok 8 haftalık ücret tazminat olarak sayılır. İşçi 2 saat bile çalışsa ihbar tazminatı hakkı doğmaktadır. Bu durum işveren ve çalışan arasındaki anlaşmaya göre değişmekle birlikte deneme süresi geçerli değildir. Her gelir giderin belirtilmesi gerektiği gibi tazminat sürecinin de yasal olarak kayıt altına alınması gerekiyor. Bu durumda, ihbar tazminatı ödeyecek kişi muhasebe kaydı tutmalı ve şeffaf olarak hesap vermelidir. Muhasebe kayıtları belli kurallara göre tutulur. Vergi ve diğer ödemeler yapılırken, hesap çeşitlerini bilmek önemlidir. Muhasebe konusunda bilgi sahibi olmayanların profesyonellerden yardım alması tavsiye edilir.

İhbar tazminatı muhasebe kaydı nasıl yapılır?

Tazminat, çalışanın brüt ücreti üzerinden hesaplanması gerekiyor. Çalışma süresi ve ihbar süresi de eklenmelidir. Çalışana ait bilgiler hesaplanıp brüt tazminat tutarı ortaya çıkar. Yapılması gereken kesintilerden sonra ödenecek net tutar belirlenir. İhbar tazminatından yapılan kesintiler aşağıdaki gibidir:

%15 gelir vergisi

0,00759 damga vergisi

İhbar tazminatı tutarı hesaplanırken, fazla mesai, tatil ücretleri, ikramiyeler ve SGK primleri dikkate alınmaz.

İhbar tazminatı nakit olarak ödenmelidir. Ancak, tarafların anlaşmasına bağlı olarak taksitle de ödenebilir. Bu sürenin çok uzamaması gerekir. Zira, tazminatın derhal ödenmesi yükümlülüğü bulunur.

İhbar tazminatının muhasebeleştirilmesi aşağıdaki gibidir:

770 GENEL YÖN. GİD. 4,480,00

770.01. İhbar Tazminatları

360 ÖD. Vergi ve Fonlar 690,22

360.01. Gelir Vergisi 672,00

360.02 Damga Vergisi

335 Personele Borçlar 3,789,78

335.01. İhbar Tazminatları

İhbar tazminatı hangi hesapta izlenir?

İhbar tazminatı hakkı doğduğunda nasıl hesaplanacağı ve muhasebeleştirileceği bir önceki bölümde belirtilmişti. Ancak, muhasebe kaydı tutarken hesap çeşitlerini bilmek oldukça önemlidir. İhbar tazminatı ödemesi nakit veya banka yoluyla yapılabilir. Her iki seçenekte de “335 Personele Borçlar” hesabında izlenmelidir.



