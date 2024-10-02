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  4. İki kez entübe edilmişti! Reha Muhtar'dan haber var! 'Felçli kalma durumu...'

İki kez entübe edilmişti! Reha Muhtar'dan haber var! 'Felçli kalma durumu...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.10.2024 10:04
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Bir döneme damga vuran ünlü spiker Reha Muhtar 19 Ağustos tarihinde gece 01.00 sıralarında Sarıyer'deki yalısında merdivenlerden düşerek apar topar hastaneye kaldırılmıştı. İki kez entübe edilen Reha Muhtar'ın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenilmişti. Ünlü şarkıcı Nilüfer eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili son durumu açıkladı.

İki kez entübe edilmişti! Reha Muhtar'dan haber var! 'Felçli kalma durumu...'

Türk televizyonlarına damga vuran isimlerden biri olan Reha Muhtar Ağustos ayında Sarıyer'deki yalısında merdivenlerden düşerek apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

İki kez entübe edildiği öğrenilen ünlü ismin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenilmişti. Ünlü şarkıcı Nilüfer eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Reha Muhtar 2

'FELÇLİ KALMA DURUMU...'

Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında konuşan sanatçı, "Genel durumu gayet iyi. Hastanede halen. Felçli kalma durumu yok. Gittim gördüm kendisini" dedi.

NİLÜFER

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Bilinci kapalı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edilen gazetecinin, hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmişti.

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Nilüfer Reha Muhtar
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