İki kez entübe edilmişti! Reha Muhtar'dan haber var! 'Felçli kalma durumu...'

Türk televizyonlarına damga vuran isimlerden biri olan Reha Muhtar Ağustos ayında Sarıyer'deki yalısında merdivenlerden düşerek apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

İki kez entübe edildiği öğrenilen ünlü ismin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenilmişti. Ünlü şarkıcı Nilüfer eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

'FELÇLİ KALMA DURUMU...'

Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında konuşan sanatçı, "Genel durumu gayet iyi. Hastanede halen. Felçli kalma durumu yok. Gittim gördüm kendisini" dedi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Bilinci kapalı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edilen gazetecinin, hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmişti.