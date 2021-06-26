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İki OLED ekrana sahip! Özellikleriyle dikkat çekiyor

26.06.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED, iki ekranlı özel yapısıyla dikkat çekiyor. Ana ekran, 15.6” değerde ve OLED teknolojisi üzerine inşa edilmiş. 4K çözünürlük sunan ve aynı zamanda dokunmatik mekanizması bulunan bu ekran, canlı net görüntüler sunabiliyor.

İki OLED ekrana sahip! Özellikleriyle dikkat çekiyor

Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED, profesyonel düzeyde renk doğruluğu için Pantone sertifikasına sahip. Ayrıca, uzun süreli kullanımlarda gözlerinizin zararlı mavi ışınlara karşı korunması için TÜV Rheinland sertifikası da bulunuyor.

İkincil ekranımız, ScreenPad olarak isimlendiriliyor ve eğimli bir yapıda geliyor. Bu sayede hem daha iyi görüntüleme hem de daha rahat kullanım sunabiliyor. Üstelik, bu ikincil ekranda da 4K çözünürlük sunuluyor. Tabii ayarlar kısmına giderek çözünürlüğü ve parlaklık değerini değiştirebilirsiniz.

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İkinci ekran da dokunmatik özelliğe sahip. Böylece, bu ekran üzerinde kalem dahi kullanabilirsiniz. İster favori uygulamalarınızı ekleyin, ister kısayollar ekleyin, isterseniz de sürekli kullandığınız bir programın önemli pencerelerini burada sabitleyin. Bu, daha fazla çalışma alanı anlamına geliyor.

10. NESİL INTEL CORE I9 İŞLEMCİYLE GELİYOR

Dizüstü PC’nin klavyesine baktığımızda, tuşların arkadan aydınlatmalı olduğunu görüyoruz. Aydınlatma seviyesini değiştirebilir ya da tamamen kapatabilirsiniz. Klavye kullanırken tuş sesleri de rahatsız edici düzeyde değil.

Ayrıca, sağ yan tarafta hem dokunmatik pad hem de nümerik pad olarak kullanabileceğimiz alan yer alıyor.

Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED, 10. nesil Intel Core i9 işlemciye sahip. Bunun yanında Nvidia RTX 3070 ekran kartı, 1TB SSD depolama ve 32GB RAM gibi değerleri var.

Tahmin edeceğiniz üzere, video oyunlarından tasarım programlarına, video düzenleme programlarından 4K çözünürlüklü filmlere kadar bu cihaz üzerinde pek çok farklı deneyim gerçekleştirebilirsiniz.

“Peki cihaz yük altındayken ısınıyor mu?” derseniz, bünyesinde yer alan çift fan sistemi ve eğimli yapısı sayesinde sıcak havayı rahatlıkla tahliye edebiliyor. Böylelikle de aşırı ısınma sorunu yaşanmıyor.

WI-FI 6 KABLOSUZ BAĞLANTI TEKONOLOJİSİ

Bluetooth 5.0 teknolojisi sayesinde de, isterseniz favori kablosuz kulaklığınızı bu ürünle de deneyimleyebilirsiniz.

Peki pil performansı nasıl? Ürün, yaklaşık 2 saatte tamamen şarj oluyor ve gündelik kullanımda 5 saat civarı deneyim sunuyor.
Örnek profil olarak anlatmamız gerekirse: HDR kapalı, ekran parlaklığı yarıda, Wi-Fi açık, internet tarayıcısı açık, sosyal medya gezintileri aktif, arada YouTube videoları izleniyor ve kullanım esnasında ikincil ekran kapalı. Böyle bir deneyimde, tek şarj ile 5 saat civarı kullanım mümkün oluyor. Tabii işin içine oyun ve güçlü programlar girdiğinde şarj profili de değişecektir.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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