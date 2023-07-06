İki parti anlaştı! Detayları Ahmet Davutoğlu duyurdu! TBMM'de yeni grup böyle kurulacak…

CHP listelerinden seçime girerek 10’ar milletvekili kazanan Saadet Partisi ile Gelecek Partisi Meclis’te ortak grup oluşturmak için harekete geçti. Meclis’te yeni kurulacak olan grup ile ilgili son dakika açıklaması ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan geldi.

"GRUP BAŞKANI GELECEK PARTİSİ'NDEN OLACAK"

Davutoğlu yaptığı son dakika açıklamasında “Gelecek ve Saadet milletvekileri ortak bir grup çalışması içine girecek. Bugün grup dilekçesi, TBMM'ye iletilecek. Her parti milletvekili kendi kimliğini korumakla birlikte TBMM çatısı altında bir devre için Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecek. Grup başkanı Gelecek Partisi'nden olacak.” ifadelerini kullandı.

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