İki yıl önce başlayan kan davasına 2'si polis 6 kurban...

Olay, 2017 yılında Ankara'nın Polatlı ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 25 yaşındaki Ömer Doğan, Kahramankazan ilçesinde yine mevsimlik işçilerden akrabası 16 yaşındaki R.D. ile gönül ilişkisiyle başladı. Ömer Doğan, ailesi ve yakınları aracılığıyla R.D. ile evlenme isteğini iletti. Aile bu isteği reddetti. Bu gelişmeler üzerine Ömer Doğan, aralarında Ekrem G.'nin de bulunduğu 3 arkadaşı ile Kahramankazan ilçesi Kumpınar Mahallesi’ndeki ailesi ile birlikte konakladığı çadıra gelerek R.D.yi kaçırdı.

Kızlarının kaçırıldığını gören ailenin yakınları otomobille takibe başladı. Kahramankazan'dan başlayan kovalamaca Ankara çevre yolundan tekrar ilçeye kadar devam etti. Saatlerce süren ve filmleri aratmayan uzun kovalamaca Kahramankazan İmrendi Mahallesi yol ayrımında son buldu. Kızın yakınları otomobilin lastiklerine silahlarla ateş ederek aracın yavaşlamasına, ardından da bu araca çarparak yoldan çıkmasına neden oldu.

Otomobillerinden inen taraflar arasında başlayan arbede sırasında iddiaya göre kızın ağabeyi 25 yaşındaki Abdulkadir D.'nin silahından çıkan mermiler kızın kaçırıldığı otomobilin sürücüsü 6 çocuk babası 40 yaşındaki Ekrem G.'ye isabet etti. Ekrem G. kaza yerinde öldü. Emniyet müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 13 kişiyi gözaltına aldı.