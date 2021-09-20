İkimizin Sırrı 8. bölüm fragmanı yayınlandı! ''Neva hiçbir yere gitmiyor!''

Başrollerini Aras Aydın ve Leyla Feray'ın paylaştığı İkimizin Sırrı dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Neva'nın Alp ile olan ilişkisi yavaş yavaş ortaya çıkarken, Emir'in Neva'yı tehdit ettiği görülüyor. Alp ise Neva'ya gelen tehditler karşısında verdiği tepkiyle Emir'e meydan okuyor.

''NEVA HİÇBİR YERE GİTMİYOR''

Emir, Neva'ya sorduğu ''Alp ile senin aranda ne var?'' sorusuyla Neva'yı köşeye sıkıştırdı. Neva'yı hedefe koyan Emir, yaptığı işi bitirip ortadan kaybolması için Neva'ya tehditler savururken, bu tehditleri duyan Alp, Emir'e meydan okudu. Diğer yandan, Seylan'ın ortaya çıkmasıyla rahatsız olan Türkan, ''Seylan Soylu ortaya çıktı, kavga dövüş başladı'' diyerek sitem etti.

İşte İkimizin Sırrı dizisinin 8. bölüm fragmanı:

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİNDE NELER OLDU?

Alp ve Neva'nın evliliğini öğrenen Ece, küplere bindi.

Öğrendikleri karşısında büyük bir yıkım yaşayan Alp, ailesine hesap sormak istedi.

Diğer yandan Seylan'ı basına sızdıran kişinin kim olduğu ise hala büyük bir sır.

Bunca kargaşa içerisinde Alp ve Neva'nın arasındaki sevgi, gün geçtikçe daha da güçlenir.

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kocasını kaybeden Neva, 7 yaşındaki kızı Hayal ile hayat mücadelesi vermektedir. Neva'nın başı, vefat eden kocasının tehlikeli adamlara borçlanmış olmasından dolayı beladadır. Neva, kızını ve kendisini bu karanlık dünyadan korumaya çalışırken, Alp Karahun ile tanışınca hayatı değişir.



