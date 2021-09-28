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İkimizin Sırrı dizisi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

28.09.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox'un dizisi Uzak Şehrin Masalı'nın ardından ATV'de ekrana gelen İkimizin Sırrı dizisi için de final kararı alındı. Başrollerini Aras Aydın ve Leyla Feray'ın paylaştığı İkimizin Sırrı'nın final tarihi de belli oldu.

İkimizin Sırrı dizisi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Başrolünü Aras Aydın ve Leyla Feray paylaştığı ve oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu, Irmak Örnek ve Bestemsu Özdemir gibi başarılı isimlerin yer aldığı İkimizin Sırrı dizisinden kötü haber geldi.

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Reytinglerde ilk 10 program arasına giremeyen İkimizin Sırrı için final kararı alındı. ATV'de pazar akşamları ekrana gelen dizi 10. bölümüyle final yapacak.

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Üs Yapım imzalı, Özen Yula’nın kaleme aldığı ve Cem Akyoldaş’ın yönetmen koltuğunda oturduğu İkimizin Sırrı'nın final bölümü 10 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek.

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İKİMİZİN SIRRI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir.
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Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal’in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Aydın İkimizin Sırrı dizisi
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