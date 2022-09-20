İkinci çocuğuna hamile olan Burcu Kara köy evinde kendi ekinlerini elleriyle topladı

2016'da yönetmen Fırat Parlak ile evlenen ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan oyuncu Burcu Kara, geçtiğimiz yıl Bursa'nın İznik ilçesindeki doğup büyüdüğü köy evini yenilemişti.

Çocukluğunun geçtiği yıkılmaya yüz tutmuş, eski kerpiç ev için aylarca çaba sarf eden Kara, "Evin çökmesine gönlüm hiç razı değildi. Bir delilik yapıp restorasyona karar verdik" demişti.



Evin tüm değişimini yakından takip eden ve şu sıralar ikinci bebeğine hamile olan 42 yaşındaki oyuncu, bahçesine diktiği tohumlardan meyve ve sebze toplamaya başladı.

"SENEYE TOHUM BİRİKTİRME ZAMANI"

Eline bir tepsi alıp bahçesindeki armut ve domatesleri toplayan ünlü oyuncu, verdiği pozları, "Bugün de bahçeden elimiz boş çıkmadık. Şimdi seneye tohum biriktirme zamanı. Bakın; hiçbir şey istemem. Ama elinizde ata tohumu varsa 'Hayır' demem. Hep diyorum; Çocuklarınıza mutlaka tohum bırakın. Artırın, biriktirin. Doğaya sahip çıkalım. Daha fazla tarım bitmeden, başka ülkelere daha fazla muhtaç kalmadan, hepimiz kendi evimizde bunun önlemini alalım" notuyla yayınladı.

