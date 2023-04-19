'İkinci ve üçüncü günü...' Bayramda hava nasıl olacak? Uzman isimler tek tek açıkladı! 'Yağışların büyük kısmı...' İşte son dakika 19-23 Nisan hava durumu

Bayramda yağmur var mı? Hava nasıl olacak? Bayramda sevdikleriyle görüşmeyi ve keyifli planlar yapmayı düşünenler bayram öncesi hava durumu raporlarını araştırıyor. Peki, bayram için uzman isimlerin değerlendirmeleri nasıl? Okan Bozyurt, Bünyamin Sürmeli ve Orhan Şen, son verileri değerlendirerek dikkat çeken tahminlerde bulundu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son hava durumu raporuyla beraber, 19 Nisan'dan başlayıp 23 Nisan'ı da içerek tahminlerini paylaştı. İşte detaylar...

"HAVANIN BİRDEN BİRE DEĞİŞTİĞİ..."

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt YouTube kanalından yaptığı açıklamada "Nisan ayına bayağı bir yağışlı girdik. Mart ayı keza öyle oldu. Bitirirken çok soğuk ve yağışlı bir havayla bitirdik. Peki, önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Baktığımız zaman, 18 Nisan'da aprilin beşi soğukları var. Bu aslında çok önemli bir soğuk. Eskiler bunu hep söylerlermiş. Hatta bu konuda bazı deyimler de var halk takvimiyle ilgili. İşte kork aprilin beşinden diye bir soğuk var. Ciddi anlamda iç kesimlerde bazen kar yağışları da oluyor. Hemen bu soğuklardan sonra 21 Nisan'da bakın sitte-i sevr soğukları var. 21 Nisan'da... Öküz soğukları diye geçiyor. Niye öküz soğukları? Çünkü güneşin boğa burcuna girdiği gün başlıyor ve yaklaşık 6 gün sürüyor. Nisan'ı fırtınalı ve havanın birden bire değiştiği bir 6 günün adı oluyor bu sitte-i sevr. Ondan sonra da artık çiçek fırtınasından sonra hıdırelleze geçiyoruz. Ama bu sene yalnız elimizdeki veriler şunu gösteriyor... Şimdiye kadar halk takviminden bahsettim. Ama biraz da meteorolojik verilere ve klimatolojik verilere bakıldığında bu sene hıdırellez de gelse hava sıcaklığının çok fazla yükseleceğini ben zannetmiyorum. Çünkü mayıs ayı verilerine baktığımız zaman özellikle mayıs ayının ortalarına kadar olan süreçte hava sıcaklıkları yine mevsim normallerinin biraz altında seyredecek gibi. Ve pek çok bölgede yine mevsim normalleri, hatta bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde yağışlar gerçekleşecek gibi." dedi.

Bozyurt, "Artık haziran ayından sonra ben bu sene temmuz ve ağustos aylarında resmen kavrulacağımızı düşünüyorum. Aşırı derece sıcak bir yaz bizi bekliyor, şimdiden hazırlık yapın. Çünkü NASA'nın verilerine göre baktığımız zaman 2023 yılı 2022'ye göre oldukça sıcak geçeceği yönünde bir takım işaretler veriyor." şeklinde konuştu.

"BAYRAMIN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜNÜ..."

Bünyamin Sürmeli ise YouTube kanalından yaptığı açıklamada "Bayramın hava durumuna bakacağız. Sıcaklık dalgalanıyor ama kuzey bölgeler için daha doğrusu marmara için çok çok büyük değerlerde böyle dipler yok. Yağışlar da böyle kısa süreli kısa süreli geliyor. İşte bir bugün (dün) sağanağa döndü. Yine kısa süreliydi, yarım saatlik, 40 dakikalık yağışlar böyle gelip gidiyor. Önceki gün atıştırma seviyesindeydi. Bugün (dün) bir sağanağa döndü. Yarın (bugün) öbür gün (yarın) yine geçişlere dönecek, yine sağanağa dönecek. Ve bayramın ilk günü de dahil olmak üzere böyle yağışlara özellikle orta batı bölgeler devam edecek. Sonrasında bayramın ikinci ve üçüncü günü yağışların büyük kısmı kesiyor." ifadelerini kullandı.

Sürmeli "Deprem bölgesine perşembe günü için uyarımız olacak. Yağışın aslında toplamdaki miktarı değil, çok kısa sürede yere inecek olan 1-1,5 saatin uyarısı." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün çarşamba Konya, civarı dışında bütün bölgelerin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar iç bölgelerde güney yönlerden kuvvetli. Sıcaklık Akdeniz ve Karadeniz kıyılarda 3-4 derece azalacak." dedi.

BAYRAMDA YAĞMUR VAR MI?

Şen bir sonraki paylaşımında ise bayram için "İstanbul bugün parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Boğaz ve kuzeyi sabah sisli. Sis olan yerlerde 2-3 derece daha düşük olur. Arife ve Bayramın 1. günü yağmurlu 2. ve 3. günü yağmur yok. Bugün sıcaklık 17, arife ve 1. gün 16, 2. ve 3. gün 17 C." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Konya, Aksaray ve Karaman dışında bütün bölgelerin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Akdeniz ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde Balıkesir çevrelerinde sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Aksaray ve Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ağrı, Iğdır, Van, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleri ile öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

20 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

21 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

22 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

23 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ



