İkiz kardeşiyle iki yıl arayla doğduğunu söyledi! Herkes büyük şaşkınlık yaşadı

TikTok’ta ‘Sar-sarge’ ismiyle paylaşım yapan Sarah Sargent, kendisi ve kardeşinin doğum hikayesini anlattı. İkiz kardeş olduklarını söyleyen ikili 2 yıl arayla doğduklarını belirtti. Paylaşımından sonra dikkatleri üzerine çeken Sargent, takipçilerinin sorularını cevaplamak için daha detaylı bir şekilde hayat hikayesini açıkladı.

“TÜP BEBEK YOLUYLA DÜNYAYA GELDİK”

Sarah, kendisi ve erkek kardeşinin aynı seans sırasında embriyo olarak yaratıldığını ifade etti. Kardeşinin kendisinden iki yaş büyük olduğunun altını çizen Sarah, annesinin iki bebeği birden taşıması yerine ilk olarak abisi Will’i dünyaya getirdiğini söyledi.

Bu süreç içinde ise diğer embriyo (Sarah) iki yıl boyunca tüp bebek dondurucusunda bekletildi. İkinci yılın sonunda ise anne rahmine yerleştirilen Sarah büyüyerek ailenin ikinci çocuğu oldu. Sarah’ın sosyal medya paylaşımından sonra kardeşlerin ikiz olup olmadığı büyük bir tartışma yarattı.



