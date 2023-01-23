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İkiz kardeşler aynı anda tek bir kadınla evlendi! Düğün töreni sosyal medyada gündem yarattı

23.01.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika’da ikiz kardeşlerle aynı anda evlenen kadın ülke gündemine yerleşti. Sosyal medyada kısa sürede viral olan düğün töreni tepkilerin odağı oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü aynı kadınla evlenen ikiz kardeşleri eleştiri yağmuruna tuttu.

İkiz kardeşler aynı anda tek bir kadınla evlendi! Düğün töreni sosyal medyada gündem yarattı

Güney Afrika’da ismi açıklanmayan iki kardeşler aynı anda dünya evine girmeye karar verdi. Aynı kadınla ilişki yaşayan kardeşlerin düğününe ait görüntüler sosyal medyadan paylaşılması tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medyada paylaşılan düğün karelerinde hayvan derisinden yapılan geleneksel kıyafetlerin içindeki damatlar ve gelin gösterildi. Üçlünün yakın çevresinin katılımıyla gerçekleşen düğün töreni çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Düğün törenine ait görüntüler sosyal medyada paylaşılmasından sonra kullanıcıların büyük bir bölümü evliliği sağlıklı bulmadıklarını ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İkiz olduğunuzda hayatta yaptığınız her şeyin aynı olması anlamına gelmez” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Benim sorum şu, çocukları olduğunda hangi bebeğin kime ait olduğunu nasıl bilecekler?” yorumunu yaptı.

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