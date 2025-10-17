Mynet Trend

İklim krizi ve moda: Geri dönüştürülmüş polyester ne kadar sürdürülebilir?

Her geçen gün daha fazla kıyafet üreten moda endüstrisi doğaya ciddi bir yük bindirmeye devam ediyor. Tabii bu değil ki son yıllarda bunun için adım atılmıyor. Aksine birçok global marka, çevreye verilen zararı azaltmak için çeşitli yollar izliyor. Bunlardan biri de bugün ele aldığımız geri dönüştürülen plastik ürünler olacak. Biz de bu yazımızda geri dönüştürülen ürünlerin gerçekten sürdürülebilir mi yoksa bir pazarlama stratejisi mi olduğunu konuşacağız.

Plastiğe ikinci bir şans veren geri dönüştürülmüş polyesterin önemi

Bugün dünyadaki kıyafetlerin yarısından fazlası polyesterden üretildiğinden plastik atıkları yeniden değerlendirmek artıları ve eksileri bir yana, hem çevre hem de ekonomi açısından olumlu bir adım. Bunun en temel nedenini ise geri dönüştürülmüş polyester kumaşların atık olan plastik şişelerin doğaya karışmasının önüne geçmesi ve saf polyestere göre yaklaşık %59 daha az enerjiyle gerektirmesi olarak gösterebiliriz. Bu açıdan geri dönüştürülmüş polyesteri sürdürülebilir moda anlayışının somut bir göstergesi olarak da ele alabiliriz.

Geri dönüştürülen ürünler üretimde enerji tasarrufu ve çevresel ayak izinde azalmayı sağlıyor

Geri dönüştürülmüş kumaşların üretimini yapmak sıfırdan üretmeye göre çok daha az enerji gerektirdiğinden karbon salınımı da buna paralel olarak düşüyor. Çok bilinen büyük şirketlerin bu yolu benimsemesinin başlıca sebepleri de aslında hem marka kimliğinin çevreci görünmesi hem de gerçekten üretimde enerji tasarrufu sağlamaktan kaynaklanıyor.

Plastiğin geri dönüşümü sınırsız değil, belli bir kapasitesi bulunuyor

Plastik atıkların geri dönüşümü kulağa muhteşem bir çözüm gibi gelse de bu sürece ket vuran çeşitli eksi yönler var. Kabaca bahsetmek gerekirse plastiğin iki temel dönüşüm süreci mevcut: kimyasal ve mekanik. Kimyasal geri dönüşüme kıyasla mekanik geri dönüşüm, üretilen üründeki liflerin zamanla zayıflamasına ve saf polyesterle desteklenmesi gereken bir yöntem olduğundan bu, plastiğin tekrar tekrar dönüştürülmesini bir yerden sonra imkansız kılıyor.

Geri dönüştürülmüş polyesterde görünmeyen tehlike: mikroplastikler

Geri dönüştürülmüş polyester bir dereceye kadar plastik atık sorununa çözüm olsa da çamaşır makinesi, sahip olduğu birçok avantajı kaybetmesine neden olabiliyor. Çünkü her yıkamada binlerce mikroplastik suya karışıyor. Bu minik parçalarsa arıtma sistemlerinden kaçıp kanalizasyonlara, yer altı sularına, nehirlere, denizlere ve okyanuslara kadar ulaşabiliyor. Bu açıdan baktığımızdaysa bir ürün geri dönüştürülmüş olsa bile uzun vadede yeni bir kirlilik türüne ortam hazırlayabiliyor.

Gerçek sürdürülebilirlik etiketin ötesinde

Geri dönüştürülmüş kıyafetlerin moda endüstrisinde daha bilinçli bir yönelim başlattığı yadsınamaz bir gerçek olsa da bu ürünleri gerçekten “sürdürülebilir” yapacak olan kıstas, üretim ve tüketim zincirindeki her bir halkada doğaya zarar vermeden ilerleyen bir sitemin var olmasında yatıyor. Bu yüzden sürdürülebilir bir moda anlayışından söz etmek istiyorsak önemli olanın sadece bize sunulan değil arka planda nasıl bir işleyişin olduğunu öğrenerek gerçekleşeceğini de kavramamız gerekiyor.

