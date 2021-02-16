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İkranur Tirsi'nin babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

16.02.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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İkranur Tirsi'nin babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili itirafçı olan 14 yaşında amca tutuklandı. Acılı aile cinayetle ilgili kafalarında çok soru işareti olduğunu söyleyerek savcılıktaki ifade dosyasını okumak için talepte bulunduklarını belirtti. İkranur'un babası, ''Ben kız kardeşimden bekliyordum böyle bir şey ama erkek kardeşimden beklemiyordum'' dedi. Anne ise, ''Olayda 3’üncü kişi de mi var diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili amcası S.T. (14) ile halası Ayşe Tirsi'nin (20) tutuklanmasının ardından küçük kızın anne ve babası konuştu. İkranur'un annesi Nazlı Tirsi, “Amca ile yeğeni İkranur arasında bir kıskançlık vardı. Ama bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmedik. Haladan beklerdik aslında ama amca neden yapıyor?” dedi. Baba Serdar Tirsi ise, "Ben kız kardeşim Ayşe’den bekliyordum, ama erkek kardeşim S.T.'den beklemiyordum” ifadelerini kullandı.

Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyü Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede geçen yıl 27 Haziran günü saat 18.00 sıralarında, 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük İkranur geri dönmeyince, kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan Tirsi ailesi, kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin, iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur, 3 gün sonra evlerinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi’nde ölü bulundu.

HALA VE AMCA TUTUKLANDI

Sır perdesinin aralanması için jandarma ekipleri, İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cuma günü küçük kızın dedesi, amcası ve 3 halasının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. 5 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken hala Ayşe Tirsi ve amca S.T., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, İkranur'a yaramazlık yaptığı için tokat attığını ve ağlaması üzerine ağzını kapatarak nefessiz kalması sonucu öldürdüğünü söyleyen amca S.T., 'Kasten Öldürme', cesedi birlikte dereye attıkları halası Ayşe Tirsi ise 'Suç Delillerini Yok Etme, Değiştirme veya Gizleme' suçlarından tutuklandı.

‘KAFAMIZDA ÇOK SORU İŞARETİ VAR’

Olay sonrası suskunluğunu bozan İkranur'un annesi Nazlı Tirsi, olayın şokunu yaşadıklarını söyledi, cinayeti itiraf eden amca yerine halanın olayı gerçekleştirmiş olabileceğine öne sürdü. Nazlı Tirsi, "Biz savcı ile henüz görüşmedik. Görüşmek için talepte bulunduk. İfadeleri gözümle görmek istiyorum. Böyle bir şey beklemiyorduk. Dışarıdan biri yaptı zannediyorduk. Aile içinden belki biri görmüştür, tehdit edilmiştir, o yüzden susuyordur diye düşünüyorduk. Amcanın itirafını öğrenince şoke olduk. Bizim de kafamızda çok soru işareti var. Bir türlü kafamızda olayı netleştiremiyoruz. Amca ile yeğeni İkranur arasında bir kıskançlık vardı. Ama bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmedik. Haladan beklerdik aslında ama amca neden yapıyor? Bu kadar nefesi kesilip ölecek kadar insan boğmak kolay değil. Olayda 3’üncü kişi de mi var diye düşünüyorum” dedi.

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"KIZ KARDEŞİMDEN BEKLERDİM, ERKEK KARDEŞİMDEN DEĞİL"

Baba Serdar Tirsi de, "Ben kız kardeşim Ayşe’den bekliyordum böyle bir şey ama erkek kardeşim S.T.'den beklemiyordum. S,T. belki tanık olmuştur diye düşünüyordum. S,T.'ye daha önce de sormuştum. Bir şey biliyor musun, gördün de bir şey, seni tehdit ettiler de susuyor musun, korkma diye. Ama hiçbir şey söylemedi. Şimdi savcılıkta verilen ifadeyi görmek için talepte bulunduk. Okuyunca ifadeyi belki kafamızdaki soru işaretleri biraz da olsa cevap bulur" diye konuştu.

(DHA)

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