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İlber Ortaylı 'Cumhurbaşkanı olsanız ilk neyi değiştirirsiniz?' sorusuna yanıt verdi: Bunu kaldırmadan liyakat sistemi yerleşemez

30.03.2023 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın YouTube kanalında açıklamalar yaptı.İlber Ortaylı, "Cumhurbaşkanı olsanız yarın ilk neyi değiştirirdiniz?" sorusunu da yanıtladı. Prof. Dr. Ortaylı "Bu bir mühendislik değil. Toplum bu kadar basit bir mühendisliği kaldıracak kadar basit bir mekanizma değil. Ama ilk etapta basit şeyler var. Birincisi nepotizmi önlemek. İmtihan sistemini tarafsızlaştırmak, bu çok daha zor. Bunu kaldırmadan liyakat sistemi yerleşemez" ifadelerini kulandı.

İlber Ortaylı 'Cumhurbaşkanı olsanız ilk neyi değiştirirsiniz?' sorusuna yanıt verdi: Bunu kaldırmadan liyakat sistemi yerleşemez

Prof. Dr. İlber Ortaylı KAFA TV'deki Candaş Tolga Işık'ın 'Cahille Sohbeti Kestim' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'taki seçimler yaklaşırken, tarihçi İlber Ortaylı'ya da Cumhurbaşkanı olsa yarın ilk neyi değiştireceği soruldu. Ortaylı bu soruya "Hiçbir şeyi değiştiremezsin çünkü bu bir mekanizma değil, bu bir mühendislik değil" yanıtını verdi.

"BUNU KALDIRMADAN LİYAKAT SİSTEMİ YERLEŞEMEZ"

Nepotizmi (arkadaş veya akraba kayırma) önlemek gerektiğini ifade eden Ortaylı şunları söyledi:

ortaylı

"Hiçbir şeyi değiştiremezsin. Bu bir mekanizma değil ki şurayı değiştir, vidayı sık iş yürümeye başlasın. Bu bir mühendislik değil. Toplum bu kadar basit bir mühendisliği kaldıracak kadar basit bir mekanizma değil. Ama ilk etapta basit şeyler var. Birincisi nepotizmi önlemek, önleyebildiğin kadar. En çaresi, belirli vilayetlerin, bölgelerin hakimiyetini yok etmek. Bu şart. Ondan sonra imtihan sistemini tarafsızlaştırmak, bu çok daha zor. Bunu kaldırmadan liyakat sistemi yerleşemez."

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