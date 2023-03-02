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Canlı yayında 'Bizim Celal'den daha iyi' sözleri gündem olmuştu! İlber Ortaylı'dan Celal Şengör açıklaması geldi

02.03.2023 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, katıldığı canlı yayında programın bittiğini düşünerek sunucuya yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'le ilgili söyledikleri gündem olmuştu. Günlerdir konuşulan ve sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntülerin ardından İlber Ortaylı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Canlı yayında 'Bizim Celal'den daha iyi' sözleri gündem olmuştu! İlber Ortaylı'dan Celal Şengör açıklaması geldi

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programa katılmıştı. Programın sonunda sunucu Işık'ın bir sonraki programda Naci Görür'ü konuk edeceklerini duyurmasının ardından İlber Ortaylı, yayından çıktıklarını düşünerek çok konuşulan ifadeler kullanmıştı.

İlber Ortaylı, Naci Görür'ün konuk olacağını duyduktan sonra "O bilmişti bu depremi. Bizim Celal'den daha iyi" demişti. Ortaylı'nın o sözleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Konuyla ilgili İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Ortaylı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Celal Şengör, Fuat Köprülü’den sonra Rusya Bilimler Akademisi’ne seçilen ilk Türk’tür. Bu jeoloji dalındadır. Avusturya Bilim Akademisi için de aynı şey geçerlidir. Zaten jeoloji dalında Avrupa’da büyük ödül aldı (bu ödül jeoloji dalının Nobel’i demektir). Amerika Bilimler Akademisi, Avrupa Bilimler Akademisi ve Sırbistan Bilimler Akademisi üyesidir.

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Fransızcayı College de France’da ders verecek kadar iyi bilir. Rusça da bilir. Dünya onu tanımasına rağmen hiçbir zaman Türkiye'yi ve Teknik Üniversite’yi bırakıp gitmeyi düşünmeyecek kadar da vatanseverdir. Türk bilim tarihini, Türkiye kütüphanelerinde, yazma eserler arasında onun kadar takip eden bir Türk doğa bilimcisi tanımıyorum. Fuat Sezgin gibi aynı şekilde zamanında dışarı kovalanan bir hocayla en çok o mesai halindeydi. Kâzım Çeçen Hoca’yla en çok teşrikimesai eden profesörlerden biri. Fuat Köprülü ve Halil İnalcık Hoca’ya kasideler döşenecek kadar hayran.

Geçenlerde yaptığım TV programında sohbet yarıda kesildiği için benim Celal Hoca’yı ilmiyle değerlendirdiğim zannedilmiş. Sohbetin tamamı dinlense konunun son depremlere dair alanım dışından bir yorum olduğu rahatlıkla anlaşılacaktır. Celal Şengör’ün hem Türkiye’de hem de Dünya’da bulunduğu konum tartışılmazdır. Celal Şengör Türkiye’de varlığıyla övündüğüm ulusal kıymet hazinemizin en önemli simalarından biridir. Tekrar kamuoyuna duyurmak isterim."


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Celal Şengör İlber Ortaylı

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