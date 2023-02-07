İlber Ortaylı'dan şirketlere deprem bölgesine yardım çağrısı: Millete olan borcunuzu ödeme zamanı, gün bugün

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, başta inşaat sektörü olmak üzere tüm sektörlere yardım çağrısında bulundu.

"ELEMANLARINI VE TEKNİK ARAÇLARINI DEPREM BÖLGESİNE SEVK ETMELİLER"

Ortaylı paylaşımına eklediği videoda şu ifadeleri kullandı:

"Hiç şüphesiz ki kendilerinden en çok vazife beklenen büyük inşaat şirketleridir. Türkiye inşaat sektörünün kalkınması için çok gayret etti. Bütün zenginliğimiz en çok orada toplanıyor. Şimdi herkesin millete olan borcunu ödemesi gerekiyor. Bazı şirketlerimiz faaliyete geçtiler ama bizce sayıları az bütün imkanlarıyla icabında yurdun başka yerlerindeki inşaat faaliyetlerin tatil ederek kıymetli elemanlarını makine ve diğer teknik araçlarını bu bölgeye sevk etmeliler.



Herhalde onlar yardım gruplarının, sivil teşkilatların veya yabancı şirketlerden ve kurtarma ekiplerinden daha fazla coğrafyayı ve memleketi tanıyorlar. Ulaşma şartları daha fazla olmalı. Bunun için ilk olarak oradan destek bekliyoruz. Hepinizin Allah yardımcısı olsun."