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İlber Ortaylı'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'da asgari ücret yasaklanmalı

06.04.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği etkinliğe katılan Ortaylı, kadına yönelik şiddet konusunda yaptığı konuşmada, erkeklerin eğitilmesi gerektiği üzerine durarak, asgari ücretin de bu kapsamda İstanbul'da yasaklanması gerektiğini söyledi.

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'da asgari ücret yasaklanmalı

Üniversite öğrencilerinin düzenlediği bir etkinlikte konuşan tarihçi yazar İlber Ortaylı, kadına yönelik şiddet üzerine yaptığı konuşmada dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Erkeklerin eğitilmesi gerektiğini ifade eden Ortaylı, İstanbul'da asgari ücretin yasaklanması gerektiğini söyledi. İşte Ortaylı'nın dikkat çeken sözleri...

Beykent Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen söyleşinin konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Üniversitenin Ayazağa-Maslak Yerleşkesi'nde düzenlenen söyleşide üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Ortaylı, kadın cinayetlerinden, ekonomik eşitsizliğe kadar birçok konuda değerlendirmelerini gençlerle paylaştı.

"ERKEKLER, KADINLARIN DEĞİŞEN HAYATINA TAHAMMÜL EDEMİYOR"

İnsanların yaşadıkları köylerde kasabalarda yapamayacakları davranışları şehirlerde sergilediklerini belirten Ortaylı, "Erkekler, kadınların değişen hayatlarına tahammül edemiyor ve cinayetler edepsizce artıyor. Hatta öyle ki neredeyse öldürülen suçlu oluyor. Bu yaşananlar hızlı şehirleşmenin oluşturduğu bir durum" diye konuştu.

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"ASGARİ ÜCRET İSTANBUL'DA YASAKLANMALI"

"Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet dönemi başında köylüleri eğitmeye hususi yöntemlerle başladık" diyen Ortaylı şöyle devam etti:

"Bu nüfus nasıl işe yarar diye düşündük. Gelişmekte olan toplumlarda erkeklerin eğitilmesi gerektiği düşünülüyor. Erkek kendini geliştirmeli düşüncesiyle erkeğe önem veriliyor ama yüzde 65'i de asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin İstanbul'da yasak edilmesi lazım. Asgari ücret bu şehirde tatbik edilmemeli. Merdiven altı atölyelerin, uyduruk imalathanelerin, bodrum altı tekstilcilerin, garip kimyevi dericilerin bu şehirde yeri olmamalı" ifadelerini kullandı. (İHA)

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asgari ücret İlber Ortaylı
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