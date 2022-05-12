İlber Ortaylı'dan olay yaratan mülteci açıklaması! 'Türkiye'nin...'

Türkiye'de son günlerde tartışma konusu olan mültecilerle ilgili yeni bir açıklama geldi. Katıldığı canlı yayın programında konuşan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var" dedi.

Tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, A Haber'de katıldığı canlı yayın programında son günlerin tartışması olan mültecilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN MÜLTECİYE İHTİYACI VAR"

Prof. Dr. Ortaylı'nın açıklamasından satır başları:

"Başımızda bir mülteci sorunu var. 'Hepsini atalım' diyenler var. Neyi atıyorsun? Bunların içinde Uygur, Afgan var. Türkmen var, Arap var. Sen çıkıp diyorsun ki hepsini atalım. Burada Suriyelilerin kaçı nasıl gider? Ne bunları atalım ne bunların hepsini tutalım.

Nüfusun entegrasyonundan söz edemeyiz. Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var, yaşlanıyoruz. Bizi kültürel azınlıklarımız koruyacak. Afganlar olmasın diyenler var. Senin bağında bahçende meyveyi kim toplayacak, hayvanlara kim bakacak?"

