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  4. İlber Ortaylı Melek Takımı’nı unutmadı! “Emanetlerine sahip çıkamadık”

İlber Ortaylı Melek Takımı’nı unutmadı! “Emanetlerine sahip çıkamadık”

02.03.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde depremlere Adıyaman’da yıkılan otel enkazında hayatını kaybeden KKTC’li voleybol takımını sosyal medya hesabından andı. Depremlerde hayatını kaybeden voleybol takımının fotoğrafını paylaşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Kıbrıs’ın emanetlerine sahip çıkamadık” notunu ekledi.

İlber Ortaylı Melek Takımı’nı unutmadı! “Emanetlerine sahip çıkamadık”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Türk Maarif Kolejinde okuyan ve okulun voleybol takımlarında oynayan kız ve erkek takımları da depremin etkisiyle yerle bir olan Adıyaman’daki İsias Oteli’nin enkazında hayatını kaybetmişti. 6 Şubat sabah 04.17’de gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde büyük çoğunluğu öğrencilerden oluşan öğretmen ve velilerinde aralarında bulunduğu 35 kişi, enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetmişti. Hayatlarını kaybeden Melek Takımı’nı unutmayan Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medyadan duygusal bir mesajla öğrencileri andı.

“BENİ DERİNDEN ETKİLEYEN BİR FOTOĞRAF”

KAPAK İLBER ORTAYLI

Sosyal medya hesabı üzerinden ‘Melekler Takımı’nın fotoğrafını paylaşan Prof. Dr. Ortaylı, “Beni derinden etkileyen bir fotoğraf daha… Kelimeler yetersiz. Kıbrıs’ın emanetlerine sahip çıkamadık. Bu çocukları da buna sebep olanları da unutmayalım” ifadelerini kullandı.

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