İlber Ortaylı’dan gençlere özgü dolu sözler! “Sorumsuz, ilgisiz, duyarsız laflarının doğru olmadığını gördük”

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. Yaşanan afetler asrın felaketi olarak kabul edilirken 10 ili etkileyen depremlerin ardından on binlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölgede binlerce bina yerle bir olurken depremzedelerin yaralarını sarmak için Türkiye’de ve dünyada afet bölgelerine adeta yardım yağdı. YouTube kanalı KAFA TV'de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan İlber Ortaylı gençlerin çabalarını takdir ettiğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gençlerin övgü dolu sözlerle deprem bölgesinde yaptığı yardımları anlatan İlber Ortaylı konuşmasını kendi sosyal medya hesabından ise, “Ülkemizde gençler için söylenen “sorumsuz, duyarsız, ilgisiz” laflarının doğru olmadığına bir kez daha şahit olduk. Depremde gençliğin nasıl elinden gelenin en iyisi yapmaya çalıştığını, gönüllülerin nasıl sahaya koştuğunu gördük. Karınca ordusu gibi gece gündüz çalışmalara şahit olduk. Bunlar büyük sorumluluk isteyen işler. Bu derecede hızlı organize olan, bu derecede duyguları yüksek, kendisini kontrol etmeyi bilen bir milletin birtakım insanların vicdansızlığından, sorumsuzluğundan dolayı bu şekil zor günler geçirmesi kabul edilir değil.” sözleriyle paylaştı.



