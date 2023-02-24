Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. İlber Ortaylı’dan gençlere özgü dolu sözler! “Sorumsuz, ilgisiz, duyarsız laflarının doğru olmadığını gördük”

İlber Ortaylı’dan gençlere özgü dolu sözler! “Sorumsuz, ilgisiz, duyarsız laflarının doğru olmadığını gördük”

24.02.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ili derinden etkilerken afet bölgelerinde artçı sarsıntılar da devam ediyor. Türkiye’den ve dünyadan deprem bölgelerine insani, gıda ve tıbbi yardım yağarken İlber Ortaylı gençleri takdir ettiği konuşmasıyla sosyal medyada gündem yarattı.

İlber Ortaylı’dan gençlere özgü dolu sözler! “Sorumsuz, ilgisiz, duyarsız laflarının doğru olmadığını gördük”

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. Yaşanan afetler asrın felaketi olarak kabul edilirken 10 ili etkileyen depremlerin ardından on binlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölgede binlerce bina yerle bir olurken depremzedelerin yaralarını sarmak için Türkiye’de ve dünyada afet bölgelerine adeta yardım yağdı. YouTube kanalı KAFA TV'de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan İlber Ortaylı gençlerin çabalarını takdir ettiğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

1

Gençlerin övgü dolu sözlerle deprem bölgesinde yaptığı yardımları anlatan İlber Ortaylı konuşmasını kendi sosyal medya hesabından ise, “Ülkemizde gençler için söylenen “sorumsuz, duyarsız, ilgisiz” laflarının doğru olmadığına bir kez daha şahit olduk. Depremde gençliğin nasıl elinden gelenin en iyisi yapmaya çalıştığını, gönüllülerin nasıl sahaya koştuğunu gördük. Karınca ordusu gibi gece gündüz çalışmalara şahit olduk. Bunlar büyük sorumluluk isteyen işler. Bu derecede hızlı organize olan, bu derecede duyguları yüksek, kendisini kontrol etmeyi bilen bir milletin birtakım insanların vicdansızlığından, sorumsuzluğundan dolayı bu şekil zor günler geçirmesi kabul edilir değil.” sözleriyle paylaştı.

İlginizi Çekebilir

Depremden bir gün önceki sözleri olay oldu! “Artık babayı son görüşün”

Depremden bir gün önceki sözleri olay oldu! “Artık babayı son görüşün”

 Depremde hayatını kaybetti! 3 yıl önceki...

Depremde hayatını kaybetti! 3 yıl önceki...

 Türkiye o görüntüleri konuştu! Meğerse kulağı kopmuş...

Türkiye o görüntüleri konuştu! Meğerse kulağı kopmuş...

 Mucize bebek ailesine kavuştu! Adı bile değiştirildi

Mucize bebek ailesine kavuştu! Adı bile değiştirildi

 Hatay, dünya basınında! “Yeni travma yarattı”

Hatay, dünya basınında! “Yeni travma yarattı”

 Dünya Adıyamanlı Taha’yı konuşuyor! “Bir ulusun kalbini fethetti”

Dünya Adıyamanlı Taha’yı konuşuyor! “Bir ulusun kalbini fethetti”

 Japon deprem uzmanı Hatay için uyarmıştı! İkinci nokta...

Japon deprem uzmanı Hatay için uyarmıştı! İkinci nokta...

 Celal Şengör kartlarla anlatmıştı! ‘Türkiye’yi böyle itti’ diyerek...

Celal Şengör kartlarla anlatmıştı! ‘Türkiye’yi böyle itti’ diyerek...

 Sismik dalgalar dünyaya böyle yayılmış! Amerika’ya kadar bile...

Sismik dalgalar dünyaya böyle yayılmış! Amerika’ya kadar bile...

 Türk jeolog açıkladı! “Bu fayın potansiyelini...”

Türk jeolog açıkladı! “Bu fayın potansiyelini...”

 Fay kırığının uydu görüntülerini gösterdi! Fayın üzerindeki binalar...

Fay kırığının uydu görüntülerini gösterdi! Fayın üzerindeki binalar...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden bir gün önceki sözleri olay oldu! “Artık babayı son görüşün”Depremden bir gün önceki sözleri olay oldu! “Artık babayı son görüşün”
Türkiye o görüntüleri konuştu! Meğerse kulağı kopmuş...Türkiye o görüntüleri konuştu! Meğerse kulağı kopmuş...
‘Gizemli top’ paniği! Sahil kapatıldı, polisler harekete geçti‘Gizemli top’ paniği! Sahil kapatıldı, polisler harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
İlber Ortaylı

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünya bu olayı konuşuyor! Enkaz altında ölü denilmişti, birden canlandı

Dünya bu olayı konuşuyor! Enkaz altında ölü denilmişti, birden canlandı

Yeniden gündem oldu! Japonya’daki 9 büyüklüğünde deprem...

Yeniden gündem oldu! Japonya’daki 9 büyüklüğünde deprem...

Ülkeyi karıştıran gizemli top! “Hemen bildim”

Ülkeyi karıştıran gizemli top! “Hemen bildim”

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.