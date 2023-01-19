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Türkiye'den eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a sert tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı

19.01.2023 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı." dedi.

Türkiye'den eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a sert tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un seçimle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı." ifadelerini kullandı.

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Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce darbeleri desteklediğini itiraf eden eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un, NATO'yu Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çağırdığını belirtti.

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İbrahim Kalın, "Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Türkiye İbrahim Kalın abd

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