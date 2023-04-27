İletişim Başkanlığı 'kalp krizi' iddialarını yalanladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında kısa bir süreliğine rahatsızlanarak yayına ara vermesi ve ardından bazı programlarını iptal etmesi gündem oldu. Erdoğan'ın geçirdiği rahatsızlıkla ilgili birçok iddia ortaya atılırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

'KALP KRİZİ' İDDİASI YALANLANDI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenecek 'Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme' törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır." ifadelerine yer verildi.

(AA)

