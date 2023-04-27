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İletişim Başkanlığı 'kalp krizi' iddialarını yalanladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

27.04.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar doğru değildir" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı 'kalp krizi' iddialarını yalanladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında kısa bir süreliğine rahatsızlanarak yayına ara vermesi ve ardından bazı programlarını iptal etmesi gündem oldu. Erdoğan'ın geçirdiği rahatsızlıkla ilgili birçok iddia ortaya atılırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

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'KALP KRİZİ' İDDİASI YALANLANDI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenecek 'Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme' törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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(AA)

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Recep Tayyip Erdoğan İletişim Başkanlığı

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