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İlhan İrem'den haber var! Eğer iyileşirse...

02.03.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı İlhan İrem'in en büyük arzusu ortaya çıktı. İlhan İrem sağlığına kavuşunca Peru'ya giderek, Machu Picchu'da barış, özgürlük, çocuklar, kadınlar ve doğa adına bütün insanlara seslenebileceği bir konser verecek.

İlhan İrem'den haber var! Eğer iyileşirse...

'Konuşamıyorum', 'Anlasana', 'Sürgün Gibi Masallarda', 'Olanlar Olmuş' ve 'İşte Hayat' başta olmak üzere çok sayıda unutulmaz şarkının altına imzasını atan İlhan İrem'e böbrek yetmezliği teşhisi konulmuştu.

Gazeteci Arif Hür, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan 66 yaşındaki İlhan İrem'in en büyük hayalini açıkladı. Hür, "İlhan İrem, tam anlamıyla sağlığına kavuşursa Peru'ya gidecek" dedi.

İlhan İrem'in sağlık durumu nasıl? Ünlü sanatçıdan yeni haberİlhan İrem'in sağlık durumu nasıl? Ünlü sanatçıdan yeni haber

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

"1970'li yıllardan bu yana hayatımızda olan sanatçı İlhan İrem bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Son günlerde basına yansıyan haberlerin aksine İlhan İrem'in genel sağlık durumunun iyi olduğu yönünde bir bilgi verdi. Bu gelişme hiç şüphesiz hepimizin yüreğine su serpti.Esas bomba gelişmeye gelecek olursak...Zamansız şarkıların sahibi olan ve her yaştan insanın gönlünde yer edinmeyi başarmış olan 66 yaşındaki İlhan İrem'in en büyük arzusu ortaya çıktı.Edindiğim bilgiye göre; İlhan İrem'in en büyük arzusu Güney Amerika'da bulunan Peru'da konser verebilmekmiş.

MACHU PİCCHU'DA KONSER VERECEK

Yakın çevresine sık sık bu hayalinden bahseden usta sanatçı, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Machu Picchu'da barış, özgürlük, çocuklar, kadınlar ve doğa adına bütün insanlara seslenebileceği bir konser vermeden bu dünyadan göçmek istemiyormuş.Dilerim değerli sanatçı İlhan İrem, kısa sürede sağlığına kavuşur ve Machu Picchu'da konser verme hayalini gerçeğe dönüştürür.Gürültülü çocukluğumuzun naif sesi olan İrem, duruşu, eserleri ve vizyonuyla gençler için müthiş bir ilham kaynağı...Ona özellikle içerisinde bulunduğumuz bu buhran günlerinde daha fazla ihtiyacımız olduğu su götürmez bir gerçek..."

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