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İlişki Durumu Karışık dizisiyle tanınan Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi! Aybike Esin Tumluer son hali

22.03.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlişki Durumu Karışık dizisiyle ünlenen başarılı oyuncu dizide Gülendam karakterine hayat verdi. Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştiren ünlü isimler arasına girdi. Adını Atlas Karan Tumluer yapan Aybike Esin Tumluer son halini sosyal medyadan paylaştı.

İlişki Durumu Karışık dizisiyle tanınan Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi! Aybike Esin Tumluer son hali

Selin Ciğerci, Rüzgar Erkoçlar ve Neslihan Doğrusöz gibi isimlerden sonra İlişki Durumu Karışık'ın Gülendam'ı Aybike Esin Tumluer de cinsiyet değiştirmişti. Hayatına Atlas Karan Tumluer olarak devam eden ünlü isim yeni sosyal medya hesabından son hallerini paylaşıyor.

Tiyatrocu olan Aybike Esin Tumluer yeni hayatında verdiği pozları takipçileriyle paylaşırken son hali ve değişimiyle dikkat çekiyor.

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Ekranda uzun zamandır yer almayan oyuncu gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Oyuncu İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularından biri olarak hayatına devam ediyor.

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Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece, Pamir Tekin, Sezai Altekin ve Nurseli İdiz'in başrolünü paylaştığı İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam rolünü oynayan Aybike Esin Tumluer, 2017 yılında cinsiyet değiştirdi.


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