İlişki itirafı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı! "62 yaşındaki şeker babama aşık oldum"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla ilgi çeken Nova Hawthorne, adını James olarak açıkladığı şeker babasının koronavirüs pandemisi sırasında ev sahibiyle sorunlar yaşadığını ve evsiz kaldığını söyleyerek kendisini oda teklif ettiğini dile getirdi. Kendisine yaşayacak bir yer aradığını için geçici olarak James'in teklifini kabul ettiğini ifade eden Hawthorne, ilişkilerinin bir noktada kendilerinin de şaşırdığı bir aşamaya geldiğini söyledi.

"BİR ANDA BİRBİRİMİZE BAĞLANDIK"

İlişkilerinin zaman içinde hızla evrildiğini dile getirne Hawthorne, "Bir anda birbirimize bağlandık. Oldukça hızlı bir şekilde, birbirini seven, birlikte yaşayan, birbirlerine karşı gerçek sevgi besleyen iki insan gibi hissetmeye başladık" dedi.

İlişkilerindeki ilk adımın kendisinden geldiğini dile getiren Hawthorne, "Bir gün ona 'Sanırım seni gerçekten seviyorum' dedim ve o da bana, 'Bunu asla ilk önce söylemeyecektim. Her zaman senden gelmesini bekliyordum' dedi. Beni, onun duygularına karşılık vermek zorunda kalacağım bir duruma sokmak istemedi, bu yüzden önce duygularımı açıklamama izin verdi. 62 yaşındaki şeker babama aşık oldum" ifadelerini kullandı.







