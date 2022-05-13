İlişki uzmanı Coleen Nolan’dan yardım istedi! “Kocamla 10 yıldır cinsel ilişkiye girmiyoruz”

İlişki yazarı Coleen Nolan kendi blogunda yaklaşık 30 yıldır evli olan ve 10 yılı aşkın bir süredir eşinin kendisiyle cinsel birliktelik yaşamasından sitem eden bir kadının yardım isteğini yayınladı. Kocasıyla aynı yatakta uyuduklarını ancak aralarında herhangi bir fiziksel temasın olmadığını açıklayan kadın, eşini hala sevdiğini söyleyerek Nolan’dan bu duruma bir çözüm bulmasını istedi.

“BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETEBİLİRSİNİZ”

Çiftlerin zaman içinde birbirlerinin uzaklaşmasının sık yaşanan bir durum olduğundan söz eden Nolaan, kadına pes etmemesini tavsiye etti. Kocasına açık bir şekilde cinsel ilişki isteğini anlatması gerektiğini belirten Nolan, “Evet zor bir durum. Ancak eşinle konularak bu soruna birlikte çözüm üretebilirsiniz” dedi.



