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İlk çalışma tamamlandı! 15 milyon aşı sonrası kaç kişi virüse yakalandı?

20.04.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanan Sinovac aşısıyla ilgili ilk çalışma tamamlandı. 15 milyon aşılamada sadece 2 bin 500 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Bu kişilerden hastaneye başvuru yapan ya da yoğun bakım ihtiyacı olan kişi sayısı ise yok denecek kadar az olurken, 65 yaş üstündeki yoğun bakım ihtiyacı ise yüzde 10’ların altına kadar düştü.

İlk çalışma tamamlandı! 15 milyon aşı sonrası kaç kişi virüse yakalandı?

Koronavirüs salgını sonrası Sağlık Bakanlığı’nın, ülkeye ilk ulaşan ve 14 Ocak’ta vatandaşlara uygulanmaya başlanan Sinovac aşısıyla ilgili ilk çalışması tamamlandı.

Bu çalışmaya göre, aşı olup da virüs kapanların sayısı yaklaşık 2 bin 500 kişi. Bu kişilerden de hastaneye başvuru ya da yoğun bakım ihtiyacı neredeyse yok denecek kadar az. 65 yaş ve üzeri grupta aşılama başlamadan önce yoğun bakım ihtiyacı yüzde 18’lerdeyken, aşılama sonrası bu rakam yüzde 10’ların altına indi.

AŞI SIRASI 55 YAŞ ÜSTÜNDE

Aşı sırası 55 yaş üstüne geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, “Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek” dedi.

SON 24 SAATTEKİ DURUM

19 Nisan 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verilerine göre;

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 862 oldu.

Son 24 saatte 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

Test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu.

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