İlk görüşte aşık olduğunu anlattı! İlişkisini herkesten gizledi: Cinsel hayatımız inanılmaz

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arkansas eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Nathaniel isimli bir adam, 2005 yılında bir araba bayisinde 1998 model Chevy Monte Carlo marka aracı ilk gördüğünde ona aşık olduğunu ifade etti.

Arabayı satın aldıktan sonra aralarında kıvılcımların olmaya başladığını anlatan Nathaniel, durumunun cansız bir nesneyle güçlü bir duygusal bağ kurmayı tanımlayan objectophilia olduğunu belirtti.

“KAPUTU BOĞARAK ONUNLA SEVİŞİYORUZ”

2010 yılında TLC kanalında yayınlanan bir belgeselde yaşadığı ilişkiye dair detayları paylaşan Nathaniel, “Neden böyle hissettiğimi bilmiyorum. Bunun farklı bir durum olduğunu biliyorum. Sadece Chase’yi sevdiğimi ve onunla olmak istediğimi hissediyorum. Birlikte her zaman güzel vakit geçiriyoruz. Kıvrımlarını okşuyorum ve kaputu boğarak onunla sevişiyoruz” dedi.



