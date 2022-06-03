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İlk görüşte aşık olduğunu anlattı! İlişkisini herkesten gizledi: Cinsel hayatımız inanılmaz

03.06.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arkansas eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Nathaniel, ilginç cinsel yönelimiyle herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Chase adını verdiği 1998 model Chevy Monte Carlo marka arabayla ilişki yaşadığını dile getiren Nathaniel, “Cinsel hayatımız inanılmaz” diyerek herkesi şaşırttı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arkansas eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Nathaniel isimli bir adam, 2005 yılında bir araba bayisinde 1998 model Chevy Monte Carlo marka aracı ilk gördüğünde ona aşık olduğunu ifade etti.

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Arabayı satın aldıktan sonra aralarında kıvılcımların olmaya başladığını anlatan Nathaniel, durumunun cansız bir nesneyle güçlü bir duygusal bağ kurmayı tanımlayan objectophilia olduğunu belirtti.

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“KAPUTU BOĞARAK ONUNLA SEVİŞİYORUZ”

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2010 yılında TLC kanalında yayınlanan bir belgeselde yaşadığı ilişkiye dair detayları paylaşan Nathaniel, “Neden böyle hissettiğimi bilmiyorum. Bunun farklı bir durum olduğunu biliyorum. Sadece Chase’yi sevdiğimi ve onunla olmak istediğimi hissediyorum. Birlikte her zaman güzel vakit geçiriyoruz. Kıvrımlarını okşuyorum ve kaputu boğarak onunla sevişiyoruz” dedi.

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