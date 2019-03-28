HABER

İlk ifadesinde her şeyi itiraf etti! Meğer yalanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 03:38 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 3'ü kadın 5 kişi, kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9 aylık hamile olan Songül G. (28), doğum sancılarının başladığını söyleyince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk ifadesinde her şeyi itiraf etti! Meğer yalanmış

İnegöl'de 20 gün önce evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Ev sahibinin şikayeti üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, bu akşam saatlerinde ekipler şüphelilerin 37 DL 062 plakalı otomobille hareket halinde olduklarını belirledi. Şüphelilerin aracını takibe alan ekipler 'dur' ihtarında bulundu. Ancak araçtakiler ihtara uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki Songül G., Handan U. (26), Nehir K. (25), Savaş S. (26) ve Yılmaz G. (30), gözaltına alındı.

HAMİLE ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

Şüpheliler polis aracına bindirildikleri sırada, 9 aylık hamile olduğu öğrenilen Songül G., doğum sancılarının başladığını iddia etti. Bunun üzerine polisler, 112 Acil'den yardım istedi. Songül G., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Songül G.'nin kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Diğer 4 şüpheli emniyete götürülürken, şüphelilerden Handan U.'nun da 7 aylık hamile olduğu belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN YALAN SÖYLEMİŞ

Gözaltına alındığı sırada 9 aylık hamile olduğunu ve doğum sancısı çektiğini belirterek, 112 sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Songül G.'nin, doktorlar tarafından yapılan müdahalesinde 7 aylık hamile olduğu belirlendi. Doktorlar, genç kadının hamileliğinin normal bir şekilde sürdüğünü ve doğum sancısı çekmesinin söz konusu olmadığı uyarısında bulundu. Polis ekiplerine durumu itiraf eden Songül G., verdiği ilk ifadesinde, ''Gözaltına alınmamak için doğum sancımın başladığını söyledim. Polislerin de hastaneye geleceğini düşünemedim.'' dedi. Songül G., polis ekipleri tarafından hastaneden çıkartılarak İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Çavuşoğlu: Golan Tepeleri Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır (2)Çavuşoğlu: Golan Tepeleri Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır (2)
Destici: Siyasi bölücülerle iş birliği olmazDestici: Siyasi bölücülerle iş birliği olmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl

En Çok Okunan Haberler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Türkiye'den yola çıkan tanker kaçırıldı!

Türkiye'den yola çıkan tanker kaçırıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 27 Mart 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 27 Mart 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Akşener: Ahlat ve Iğdır'da Cumhur İttifakını destekliyoruz

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Ankara Valiliği'nden seçim açıklaması!

Ankara Valiliği'nden seçim açıklaması!

Son dakika: Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Deniz Baykal ile ilgili yeni açıklama

Uçuruma yuvarlanan otomobil alev aldı

Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.