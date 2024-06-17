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Halıya sarıp denize attı, 'eceliyle öldü' dedi! Sedef'in katilinden akılalmaz sözler: İnsan kaçakçılarıyla bile görüşmüş

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.06.2024 13:21
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Büyükçekmece'de balıkçıların denizde bulduğu ceset sonrası Sedef Güler'in cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Edirne'de yakalanan katil zanlısının ifadesi ortaya çıkarken pişkin sözler duyanlara pes dedirtti. Cinayet işlemediğini savunan zanlının yurt dışına gitmek için insan kaçakçılarıyla görüştüğü de tespit edildi.

Halıya sarıp denize attı, 'eceliyle öldü' dedi! Sedef'in katilinden akılalmaz sözler: İnsan kaçakçılarıyla bile görüşmüş

Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde cesedi bulunan Sedef Güler’in katil zanlısı Yavuz Güngör, İstanbul’da yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Poliste ifade veren şüpheli alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra sabah kalktığında Güler'in nefes almadığını fark ettiğini, korktuğu için arkadaşıyla birlikte halıya sarıp deniz attığını itiraf ettiği öğrenildi.

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İNSAN KAÇAKÇILARIYLA İRTİBATA GEÇİP YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler'in cinayet şüphelisi Yavuz Güngör her yerde aranıyordu. İstanbul’da saklanabileceği değerlendirilen 14 ayrı yere operasyon yapılmış ancak şüpheli bulunamamıştı. Yapılan istihbarat çalışmalarında şüpheli Yavuz Güngör’ün İnsan kaçakçılarıyla irtibata geçtiği ve yurt dışına kaçmak için Edirne’ye gittiğinin tespit edilmesi üzerine operasyonlar bu yöne kaydırılmıştı. Şüpheli Yavuz Güngör, Edirne’ye bağlı Elçili köyünde operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı.

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"CESETTEN KURTULMAYA KARAR VERDİM"

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Yavuz Güngör’ün sabaha kadar devam eden sorgusu tamamlandı. Şüphelinin ifadesinde cinayet işlediği iddiaları kabul etmediği Sedef Güler'in eceliyle öldüğünü söylediği belirtildi. Sedef Güler’le alkol ve uyuşturucu aldıklarını sabah kalktığında genç kadının nefes almadığını gördüğünde paniğe kapıldığını anlatan şüpheli “Korktum ve paniğe kapıldım. Cesetten kurtulmaya karar verdim" dediği öğrenildi. Şüphelinin arkadaşını aradığını ardından birlikte plan yaparak cesedi halıya sararak denize attıklarını söylediği öğrenildi.

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SABIKASI DA KABARIK ÇIKTI

Polis soruşturması sonucunda şüpheli hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yavuz Güngör’ün ayrıca 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arandığı belirlendi.

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ZIRHLI POLİS ARACI KORUMAYISLA ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Yavuz Güngör, adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye çıkarılırken “Siz mi öldürdünüz" sorularına cevap vermedi. Yavuz Güngör’ün içinde bulunduğu otomobile Özel harekat polislerinin Zırhlı polis aracı eşlik etti. Olayla ilgili yakalanan ve daha önce adliyeye sevk edilen Fırat B. tutuklanmış, O.Ö. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece ceset
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