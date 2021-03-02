İlk uzay oteli gerçek olmak üzere!

Uzayda konaklama fikri aslında yeni bir fikir değil. Zira insanlık, geçmişten beri uzaya çıkmanın ve uzayda yaşamanın hayalini kuruyor. Şu sıralar özel uzay şirketleri de insanları uzaya çıkartmanın ve uzay turizmini başlatmanın yollarını arıyor, bunun üzerine çalışıyorlar. ABD'li The Gateway Vakfı'na bağlı Orbital Assembly Corporation (OAC) firması ise çok daha farklı bir konsepti gerçeğe dönüştürmenin peşinde; İlk uzay otelinin.
Orbital Assembly Corporation (OAC), Voyager İstasyonu'nu faaliyetine geçirmeyi planlıyor. Bu istasyon aynı zamanda dünyanın ilk uzay otelini de bünyesinde bulunduracak. İstasyonda sinema ve seyir salonu, spa gibi bir cruise gemisinde bulunan hemen hemen her şey yer alacak. Dev istasyon halkasında 20x12 ebatında 24 modül olacak. Bunların tamamı ise müşterilere açılmayacak. Çünkü bazı modüller NASA ve ESA gibi uzay araştırmaları kuruluşlarına ve hükümetlere kiralanabilecek veya satılabilecek. Bazı modüller ise şirketin bağlı olduğu The Gateway Vakfı'na ait olacak.
400 kişilik kapasiteye sahip olacak uzay oteli, Dünya'nın etrafındaki dönüşünü her 90 dakikada bir tamamlayacak. Böylece oteldekiler, Dünya'nın nefes kesen manzarasını izleyecek. Ayrıca bilim-kurgu filmlerindeki gibi dairesel bir tasarıma sahip olacağı söylenen Voyager İstasyonu sabit bir şekilde durmayacak. Zira yer çekiminin simüle edilebilmesi için istasyon sürekli olarak dönecek.
Gateway Vakfı'nın kurucusu John Blincow'a göre bu bir sonraki sanayi devrimi olacak. Oldukça dikkat çekici bir iddiada bulunan Blincow, konuya ilişkin açıklamalarında yeni bir uzay endüstri doğacağının bilgisini de veriyor. Eğer Blincow'un da büyük umutlar verdiği uzay oteli projesi tamamlanırsa, şimdiye kadar insan eliyle yapılmış uzaydaki en büyük nesne unvanına kavuşacak. Projenin tamamlanmasına ise biraz daha vakit var. Zira Dünya’nın alçak yörüngesinde yer alacak otelin inşasına 2025 yılında başlanması beklenirken, 2027 yılında faaliyete geçmesi amaçlanıyor.
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