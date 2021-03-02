İlk uzay oteli gerçek olmak üzere!

Uzayda konaklama fikri aslında yeni bir fikir değil. Zira insanlık, geçmişten beri uzaya çıkmanın ve uzayda yaşamanın hayalini kuruyor. Şu sıralar özel uzay şirketleri de insanları uzaya çıkartmanın ve uzay turizmini başlatmanın yollarını arıyor, bunun üzerine çalışıyorlar. ABD'li The Gateway Vakfı'na bağlı Orbital Assembly Corporation (OAC) firması ise çok daha farklı bir konsepti gerçeğe dönüştürmenin peşinde; İlk uzay otelinin.

İLK UZAY OTELİ BİR CRUİSE GEMİSİ GİBİ İMKANLARA SAHİP

Orbital Assembly Corporation (OAC), Voyager İstasyonu'nu faaliyetine geçirmeyi planlıyor. Bu istasyon aynı zamanda dünyanın ilk uzay otelini de bünyesinde bulunduracak. İstasyonda sinema ve seyir salonu, spa gibi bir cruise gemisinde bulunan hemen hemen her şey yer alacak. Dev istasyon halkasında 20x12 ebatında 24 modül olacak. Bunların tamamı ise müşterilere açılmayacak. Çünkü bazı modüller NASA ve ESA gibi uzay araştırmaları kuruluşlarına ve hükümetlere kiralanabilecek veya satılabilecek. Bazı modüller ise şirketin bağlı olduğu The Gateway Vakfı'na ait olacak.