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  4. İlker Ayrık'tan şaşırtan itiraf etti! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış! 'Öyle böyle değildi...' diyerek açıkladı

İlker Ayrık'tan şaşırtan itiraf etti! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış! 'Öyle böyle değildi...' diyerek açıkladı

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.11.2024 12:49
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Yaparsın Aşkım ve Ben Bilmem Eşim Bilir programlarını uzun yıllar sunan İlker Ayrık, konuk olduğu Berfu Yenenler'in programında kadın bir yarışmacının sözleri nedeniyle RTÜK'ten çok ağır bir ceza aldıklarını itiraf etti.

İlker Ayrık'tan şaşırtan itiraf etti! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış! 'Öyle böyle değildi...' diyerek açıkladı

Yaparsın Aşkım ve Ben Bilmem Eşim Bilir'de uzun yıllar televizyon ekranlarında keyifli anlar yaşayan sunucu ve oyuncu İlker Ayrık, şimdilerde ekrandan uzak ailesiyle Beykoz’un İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük bir arazide kurduğu çiftlikte doğa ile içe içe bir yaşam sürüyor.

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Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti... 17 dönümlük araziye çiftlik kurdu Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti... 17 dönümlük araziye çiftlik kurdu

Geniş Aile dizisiyle de başarıya imza atan ve ekranlara dönmeyen ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in YouTube kanalına konuk oldu. Ayrık, Yaparsın Aşkım döneminde başına gelen bir durumu itiraf etti.

"BENİ BAŞKASIYLA DÜŞÜN"

Ayrık, bir yarışmacının kocasına eşini gaza getirmek için söylediği sözler nedeniyle RTÜK'ten ağır bir ceza aldıklarını açıkladı. "Beni başkasıyla düşün" diyen kadın yarışmacının bu sözleri nedeniyle o dönem ağır bir ceza ödediklerini söyledi.

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Ne kadar ceza ödediklerini söylemeyen Ayrık, "Kanalın aylık kazancının yüzde bilmem kaçıydı. Öyle böyle değildi yani. Milyondu." dedi.

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İlker Ayrık
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