İlker Ayrık'tan şaşırtan itiraf etti! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış! 'Öyle böyle değildi...' diyerek açıkladı

Yaparsın Aşkım ve Ben Bilmem Eşim Bilir'de uzun yıllar televizyon ekranlarında keyifli anlar yaşayan sunucu ve oyuncu İlker Ayrık, şimdilerde ekrandan uzak ailesiyle Beykoz’un İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük bir arazide kurduğu çiftlikte doğa ile içe içe bir yaşam sürüyor.

Geniş Aile dizisiyle de başarıya imza atan ve ekranlara dönmeyen ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in YouTube kanalına konuk oldu. Ayrık, Yaparsın Aşkım döneminde başına gelen bir durumu itiraf etti.

"BENİ BAŞKASIYLA DÜŞÜN"

Ayrık, bir yarışmacının kocasına eşini gaza getirmek için söylediği sözler nedeniyle RTÜK'ten ağır bir ceza aldıklarını açıkladı. "Beni başkasıyla düşün" diyen kadın yarışmacının bu sözleri nedeniyle o dönem ağır bir ceza ödediklerini söyledi.

Ne kadar ceza ödediklerini söylemeyen Ayrık, "Kanalın aylık kazancının yüzde bilmem kaçıydı. Öyle böyle değildi yani. Milyondu." dedi.