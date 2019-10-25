İlker İnanoğlu’nun genç sevgilisinin pozları olay oldu

Arka Sokaklar'ın başarılı oyuncusu İlker İnanoğlu, kalbini kendisinden 30 yaş küçük bir yabancı güzele kaptırdı. Başından üç evlilik geçen ve bugüne kadar sayısız güzelle aşk yaşayan 54 yaşındaki İlker İnanoğlu bir süredir manken Annebel ile birlikte.

İlker İnanoğlu ve sevgilisi önceki gün Levent’te bulunan bir AVM’de objektiflere yansımış ve İnanoğlu’nun sevgilisi basın mensuplarını karşısında görünce panik yaparak yüzünü saklamaya çalışmıştı.

İlker İnanoğlu’nun manken ve model olan sevgilisi, gazetecilere görüntü vermekten kaçınsa da, sosyal medyada epey iddialı birçok pozu mevcut.

İnanoğlu ve sevgilisi gündem olunca bu pozlar yeniden konuşulmaya başlandı ve güzel modelin fotoğraflarına beğeni yağdı.

