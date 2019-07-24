İlker Kaleli BBC yapımı dizide hippi rolünde

Poyraz Karayel dizisiyle hafızalara kazınan İlker Kaleli, hippi rolüyle BBC dizisi The Serpent’ta oynayacak. House of Cards dizisinin ardından The Serpent’ın da yönetmenliğini üstlenecek olan Tom Shankland’ın dikkatini çeken Kaleli, anlaşma yapmak üzere önümüzdeki günlerde Londra’ya uçacak.
İlker Kaleli, Hindistanlı ünlü seri katil Charles Sobhraj’ın ilginç hikayesini konu edinen dizide 70’li yıllarda yaşayan bir hippiyi canlandıracak. İngiltere’de BBC One, diğer ülkelerde Netflix’te yayınlanacak The Serpent dizisinin çekimleri eylülde Tayland’ta başlayacak.
Konusu gerçek bir hikayeye dayanan dizi, 1970’lerde Hindistan, Tayland ve Nepal’deki 20 batılı gezgin gencin, çözülmemiş cinayetlerinin baş şüphelisi olan Charles Sobhraj’ın öyküsünü temel alıyor.
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