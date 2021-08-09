MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İlknur Soydaş'tan 'Karabiberim' isyanı

İlknur Soydaş'tan 'Karabiberim' isyanı

09.08.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yıllarda Serdar Ortaç’ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle adından söz ettiren oyuncu İlknur Soydaş, isyan etti

İlknur Soydaş'tan 'Karabiberim' isyanı

İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren İlknur Soydaş, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Ayak üstü muhabirlerin sorularını cevaplayan Soydaş, oyunculuğu bırakmadığını söyleyip, "İyi bir proje olursa neden olmasın. Set ortamını çok özledim" dedi.

İlknur Soydaş, 'Karabiberim' olarak kendisini lanse edilmesinden dolayı isyan etti.

ilknur-soydas-1_1

Oyuncu, "Karabiberim'le var olmadım. Bir çok dizi ve sinema projelerinde oynadım. Ama sürekli 'Karabiberim ile gündeme getiriyorlar. Resmen üzerime yapıştı. Yanlış anlaşılmasın 'Karabiberim' klibinde oynadığı rahatsız değilim ama bir gerçek var bir çok projede yer aldım" diyerek rahatsızlığını dile getirdi. (Snob Magazin)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kibariye'nin sahnede eteği uçuştu! Ali Küçükbalçık beline masa örtüsünü bağlattıKibariye'nin sahnede eteği uçuştu! Ali Küçükbalçık beline masa örtüsünü bağlattı
PARTNERŞilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladıŞilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Tatil elbiseleri dikkat çekti! "Çok ateşlisin"Tatil elbiseleri dikkat çekti! "Çok ateşlisin"
Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alevlerle mücadele sürüyor! İşte son durum

Alevlerle mücadele sürüyor! İşte son durum

ABD'nin eski Başkanı'nın bu görüntülerine tepki yağıyor!

ABD'nin eski Başkanı'nın bu görüntülerine tepki yağıyor!

Hazırlık maçında ortalık savaş alanına döndü

Hazırlık maçında ortalık savaş alanına döndü

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı: Kuvvetli olacak

Busenaz Sürmeneli sitem etti, Kerem Bürsin o tweeti sildi

Busenaz Sürmeneli sitem etti, Kerem Bürsin o tweeti sildi

Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Haydi şimdi sıra sizde

Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Haydi şimdi sıra sizde

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Seks Müzesi paylaşımı başına bela oldu! Müze müdüründen mesaj

Seks Müzesi paylaşımı başına bela oldu! Müze müdüründen mesaj

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gören bir daha baktı! Bir de arkasını görün

Gören bir daha baktı! Bir de arkasını görün

Şoke eden görüntü! Sansürlemeyi unuttular

Şoke eden görüntü! Sansürlemeyi unuttular

Kimse bilmiyor! Meğer o ünlü isimle evliymiş

Kimse bilmiyor! Meğer o ünlü isimle evliymiş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.