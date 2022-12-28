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İmamoğlu, İsmail Çataklı'nın kardeşiyle ilgili iddiaları sordu! Bakan Soylu'ya yüklendi: Daha burnunun ucundakileri göremiyorsa...

28.12.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çok sert sözlerle yüklendi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşinin FETÖ firarisi olduğuna yönelik iddialarla ilgili konuşan İmamoğlu, "Kardeşi FETÖ firarisi olan bakan yardımcısını Ağustos 2018'de yardımcınız olarak atayınca siz de bir terör örgütü iltisaklıma yardım etmiş olmuyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, İsmail Çataklı'nın kardeşiyle ilgili iddiaları sordu! Bakan Soylu'ya yüklendi: Daha burnunun ucundakileri göremiyorsa...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 6'lı masadaki liderlerin kurmaylarıyla kameraların karşısına geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çok sert ifadeler kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çok sert tepki gösteren İmamoğlu, "Ne adalet, ne hukuk, ne ahlak, ne vicdan senin ruhunda yer bulmuyor. Kötülükte sınır tanımayan birisin." diye konuştu.

"KARDEŞİ FETÖ FİRARİSİ OLAN BAKAN YARDIMCISI..."

Konuşmasında "İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşinin FETÖ firarisi" olduğuna yönelik iddialara da değinen İmamoğlu, "Kardeşi FETÖ firarisi olan bakan yardımcısını Ağustos 2018'de yardımcınız olarak atayınca siz de bir terör örgütü iltisaklıma yardım etmiş olmuyor musunuz?" diye sordu.

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İmamoğlu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Süleyman Soylu'nun atadığı iki kaymakam FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Daha burnunun ucundakileri göremiyorsa devletimizin güvenlik zafiyeti var mıdır?

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"AK PARTİ'Yİ REZİL ETMİŞTİR"

Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı yetisi yok. Onlarca kez AK Parti'yi rezil etmiştir."

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik hazırlığı süren terör soruşturmasına tepki göstermişti. Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB’de çalışan kişilerin yakınları üzerinden bir terör iltisakı aradığını belirterek, “Kardeşten daha yakın var mı?” sorusu ile yardımcısı İsmail Çataklı’yı işaret etmişti.

Özel, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soruyorum, bakan yardımcının İsmail Çataklı’nın kardeşi FETÖ firarisi mi değil mi kardeşim? Çık de ki değil. Benim bakan yardımcımın kardeşi FETÖ firarisi değil de. Ondan sonra oturalım konuşalım. Terbiyesizliğin de bir haddi, hududu var” demişti.

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ÇATAKLI'DAN ÖZEL'E YANIT GELMİŞTİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından Özel’e yanıt vererek kardeşi hakkında ihbar olduğunu söylemişti. Özel’in dile getirmesiyle kardeşi hakkındaki ihbarı öğrendiğini söyleyen Çataklı şunları söylemişti:

“SEN SÖYLEYİNCE BAKTIM”

“Kardeş konusuna girecek en son kişisin Özgür Özel biyolojik kardeşinin durumu belli! Biyolojik olmayan kardeşin Selçuk Kozağaçlı DHKP/C yöneticiliğinden içeride! Kardeşim 32 yıldır yurt dışında yaşıyor Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar var. Gelir adalete hesabını verir”

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Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu İsmail Çataklı

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