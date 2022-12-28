Son dakika | İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya zehir zemberek sözler! İki isim verip seslendi: "Gök kubbeyi başınıza yıkarız!"

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'dan İBB'nin de dahil olduğu bazı belediyeler hakkındaki terör soruşturmasına ilişkin yapılan açıklamada soruşturmanın 6 Aralık'ta tamamlandığı açıklanmıştı. İBB Başkanı İmamoğlu, soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Terör soruşturmasıyla ilgili Bakan Soylu'nun açıklamalarına yanıtlar veren İmamoğlu, Soylu'ya yönelik "Sen terör örgütü üyeliği suçlamalarıyla sadece CHP'li belediyelere soruşturma açtın. Ne adalet, ne hukuk, ne ahlak, ne vicdan senin ruhunda yer bulmuyor" ifadelerini kullandı.
"BAKAN, YASAL GİRİŞİMDE BULUNMAMIŞTIR"
İşte İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları:
- Anayasamızda yazdığı gibi, Türkiye bir hukuk devletidir. 1 yıldan fazladır Türkiye Cumhuriyeti'nini İçişleri Bakanı ne yazık ki 'devlet adamı' kavramıyla bağdaşmayacak iddialar üzerinden İBB'ye 86 bin çalışanımıza ve hatta ailelerine ve bana terörle ilgili suçlamalarda bulunmaktadır. 9 Aralık 2021'de TBMM'de İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken hezeyana kapılan bakan İBB'de 557 teröristin çalıştığını iddia etmiştir. Bakan, 400 gün önce açık bir tespit yapmış ama aradan geçen zamanda terörist olduğunu iddia ettiği kişilere karşı yasal girişimde bulunmamıştır.
"GÖREV SUÇU İŞLEMİŞ MİDİR?"
- Bakan Soylu sayı ve isim vererek terörist tespiti yapmış ama 8 ay boyunca terörist diye iddia ettiği işçileri işten çıkarmamıştır. Burada Bakan Soylu işten çıkarmayarak görev suçu işlemiş midir?
"TARAFIMIZA HERHANGİ BİR BİLGİ SUNULMADI"
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Bir süre sonra mülkiye müfettişleri onların eliyle terörle ilgili personel soruşturmasını İBB'de başlattı. Bu süreçte devletimizin istediği her türlü bilgi ve belge anında yetkili makamlarla paylaşıldı. İBB, kuruluşları ve iştirakleri talep edilen her bilgiyi sundu. Bu süreçte de bilgilendirme ne yazık ki tek taraflı yürütüldü, tarafımıza herhangi bir bilgi sunulmadı.
- Mülkiye müfettişleri İBB'ye geldiğinde 8 kişilik ekibin başında ismini vermeyeceğim bir başka baş müfettiş vardı. Her nedense, yaza doğru bu müfettiş heyet başkanlığından alındı ve Ankara'ya çekildi. Sağlık sebepleri bu konuda sık kullanılan bir gerekçedir. Heyetin yeni başkanı, bir dönem AK Parti'den milletvekili adayı olan bir kişi oldu. Ben İBB Başkanı adayı olduktan sonra Beylikdüzü Belediye Başkanlığımla ilgili yine 28 ayrı soruşturmayı açan kişi, hem de seçim zamanında. Arif Yıldırım adlı militan bir AK Partili zat heyet başkanı oldu. 'Ahmak' davasında "Bu davadan ceza çıkmaz" diyen hakim, tabii hakim ilkesine rağmen başka bir kente sürülüyor, biliyorsunuz. Terör soruşturmasında da müffetiş grubun lideri merkeze çekilip yerine malum zihniyette biri getiriliyor.
"ADALETLİ OLDUĞUNU İDDİA EDİYORSAN SORUŞTURMAYI AK PARTİ BELEDİYELERİNE DE YAP"
- Bunlar sıradan olaylar değil. Geçtiğimiz yılki iddiaların ardından Bakan bey 26 Kasım 2022 günü yine medyanın karşısına çıkıp aralarında İBB'nin de bulunduğu bazı belediyelerle ilgili müfettiş raporundan bir kısım iddiaları gerçekmiş gibi kamuoyuna sundu. Şimdi bu bakan kendisini çok akıllı, herkesi aptal sanıyor. Sen terör örgütü üyeliği suçlamalarıyla sadece CHP'li belediyelere soruşturma açtın. Yasal olarak belediyelerin hiçbir güvenlik soruşturması yapamayacağı bir döneme ilişkin soruşturma açıyorsun. Adil bir başkansan 19 kayyumun yönettiği AK Parti belediyelerine de İBB Belediyesine yaptığın personel soruşturmasını yap. Adaletli olduğunu iddia ediyorsan CHP'li belediyelere gösterdiğin sertliği yüzlerce AK Partili ve MHP'li ilçe belediyesine de göster. Ne adalet, ne hukuk, ne ahlak, ne vicdan senin ruhunda yer bulmuyor. Kötülükte sınır tanımayan birisin.
"İRLANDA'NIN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN ÇALIŞAN ADAM MI ALDIK İŞE?"
- İçişleri Bakanı olan kişi, iddia ettiği 1668 teröristi isim isim, reklamını da yaparak 8 terör örgütüne böldü. 'Daha ne olabilir' derken son olarak da 51 kişiyi diğer terör örgütleri klasmanına soktu. İrlanda'nın bağımsızlığı için çalışan adam mı aldık işe? Bunlar bu kadar dalga geçilecek işler yapan kişilerdir.
"GÖK KUBBEYİ BAŞINIZA YIKARIZ!"
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Medyaya yansıyan 500 küsur sayfalık rapor henüz bize ulaşmadı. Duyumlarımıza göre bu raporda hakkında işlem yapılması istenen kişiler sadece ve sadece ben ve benim dönemimde eski / yeni yönetici arkadaşlarım. Eğer savcılığa sunulan raporda eski başkan Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi ve onların yöneticileri hakkında da işlem talep edilmişse bir lafım yok. Unutmayın, altını tekrar çiziyorum. O raporda Raporda Mevlüt Uysal ve Vali Ali Yerlikaya da yoksa, sadece İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanırsa gök kubbeyi başınıza yıkarız.
- Bakan, bu girişimleriyle bir nevi 'pandora'nın kutusu'nu açmıştır. Arkadaşlarım 2019 öncesini de inceliyor. Medyanın çok ilgisini çekecek personel verilerine teker teker ulaşıyoruz. Sabıka kayıtlarından neler çıkmış da kimsenin kılı kıpırdamamış. Bakan bey, kendi yaptığın uygulamalarla birlikte partili arkadaşlarını da yaktın, haberin olsun.
"NASIL OLUYOR DA KENDİNİZİ SUÇLAMANIZI GEREKİRKEN BİZE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?"
- Bakanın belediyemizle ilgili bir diğer iddiası terör örgütlerine katılanların ailelerine iş verdiğimiz iddiası. Güvenlikten sorumlu bir bakan, terör örgütlerinin reklamını niçin alenen bu kadar yapmış? Bu resmen suç değil mi? Sayın Bakan, bakanlığın zaten zayıf. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin zaten yüz karası da belediyecilikle uzaktan yakından alakan yok. Belediyeler güvenlik kurumları değildir. Bunu bilmesi gereken kurumlar sizin başında olduğu güvenlik kurumlarıdır. Nasıl oluyor da kendinizi suçlamanız gerekirken bize çamur atıyorsunuz?