İmamoğlu'na dolandırıcıdan gelen iki ayrı telefon! Aynı ses olduğunu anladı, savcılığa başvurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu arayan bir kişi kendisini HSK üyesi Bilgin Başaran olarak tanıttı. Arayan kişi İmamoğlu'ndan Antalya'da bir büfe yeri için aracılık etmesini istedi. Ancak İmamoğlu talebi kabul etmedi. İBB Başkkanı böyle bir şey yapamayacağını söyleyerek daha sonra telefonu kapattı.

HAFTALAR SONRA BİR TELEFON DAHA

Cumhuriyet'in haberine göre; haftalar sonra bu sefer İmamoğlu'nu arayan bir kişi kendisini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil olarak tanıttı. Arayan kişi aynı konuyla ilgili yardım istedi.

İMAMOĞLU SESİNDEN ANLADI

Ekrem İmamoğlu, arayan kişilerin seslerinin aynı olduğunu fark edince, kendisini bir dolandırıcının aradığını fark ederek avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu. İddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ekipleri o şüphelinin Hakan B. olduğunu belirledi. Hakan B. operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla işlem yapılan şüpheli adliyeye gönderildi.



