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Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması: İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu

13.05.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gününü onaması ile ilgili olarak "İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu" yorumunda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması: İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP İstanbul İl Başkanlığında olağanüstü MYK toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Caftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gününün onanması ile ilgili olarak "İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu" yorumunda bulundu.

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YARGITAY CEZANIN BİR KISMINI ONADI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, dün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay'ın bu kararı sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" paylaşımında bulundu.

SON DAKİKA: Canan Kaftancıoğlu'ndan Yargıtay kararı için ilk açıklama! &quot;84 milyon için...&quot; Canan Kaftancıoğlu'ndan Yargıtay kararı için ilk açıklama! "84 milyon için..."

İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Bugün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP İstanbul İl Başkanlığında, olağanüstü MYK toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Caftancıoğlu'na verilen hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gününün onaması ile ilgili olarak açıklama taptı.

EKREM İMAMOĞLU: İSTANBUL KAYBEDİLDİĞİ İÇİN BUNLAR OLDU

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

“Yargının bağımsız olmadığı bir ülkede ne yazık ki hukuka dair kararları iktidarı elinde tutan bir avuç insanın karar verdiği ortada. Bugün yaşadığımız olay bir avuç insanın ne zaman kim için bunu isteyeceği tahmin etmemiz mümkün değil. Bir avuç insanın karar verici olarak verdiği hukuksuz kararın en hedefinde duran yer İstanbul’dur. Biz CHP ve İstanbul olarak her zaman hukuktan eşitlikten yana olan mücadelenin neferleri olduk. İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu. Değerli yol arkadaşlarımızdan biri olan Canan Kaftancıoğlu bu hukuksuz karara maruz kalmıştır yarın başkaları da maruz kalabilir. Dünü tahmin etmemek mümkün değil. O bir avuç insan siyasi yasaklı hal ile ilgili yürüttüğü bu sürecin milletin vicdanına karşılık bulmadı. Canan Kaftancıoğlu gibi birçok insanın maruz kaldığı bu uygulama sürecinde koymaya çalıştığı siyaset yasağı bir avuç insanın bilmesini isterim milletimiz onlara iktidar olma yasağı koyacak. Mücadelemizden bir milim sapmadık sapmayacağız. 21 Mayıs’ta Bursa mitingini İstanbul’da yapma kararı aldık. Yapılacak miting en üstün mücadele biçimi olacaktır.”

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Ekrem İmamoğlu Yargıtay CHP Canan Kaftancıoğlu

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