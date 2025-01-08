İmamoğlu'ndan CHP'lilere çok konuşulacak sözler: 'Ekrem tökezlesin de yerine geçerim' diyene 'pışık' derim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti içine yaptığı konuşma gündem oldu. İSKİ Silivri Altyapı Yatırımları temel atma töreninde konuşan İmamoğlu çalışmadan kendi yerine geçmek isteyenler için, "Ne Partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir." ifadelerini kullandı.

"HERKES TAM YOL İLERİ DİYECEK"

Törende yaptığı konuşmada iktidarı eleştiren İmamoğlu'nun CHP'liler için kullandığı ifadeler dikkat çekti. İsim vermeden konuşmasına devam eden İmamoğlu, "Partinin her bireyi amasız fakatsız kol kola omuz omuza milletin beklediği partizanlık yapmayan iktidar olma yolculuğuna tam yol ileri diyerek hizmet edecek. Bu kadar basit." dedi.

"YERİNE GEÇERİM DİYENE 'PIŞIK' DERİM"

Sözlerine devam eden Ekrem İmamoğlu konuşmasının devamında ise, "'Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim' diyene 'pışık' derim. Ne Partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir. O kadar net." ifadelerini kullandı.