İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'ahmak' polemiği yanıtı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı Tünel tamamlama töreninde konuştu.

Törenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Türkiye'nin terör sıfatıyla görevden aldığı belediye başkanlarının hapse atılmasını savunmak doğruysa, ben milletimden ve İmamoğlu'ndan özür dilerim" sözlerinin anımsatılması üzerine şunları kaydetti:

"İnanın ilgilenmiyorum yani. Başka konulara geçelim. Hiç değerli bir beyan da değil. Cevap verilecek bir pozisyonda da değil. Tümüyle siyasi bir mecra oluşturmak istiyor. Ben, belediye başkanıyım, işime bakarım. Bu memleketin bütün sorunlarıyla, bir vatandaş duyarlılığıyla ilgileniyorum. İnanın hiç önemsemiyorum."