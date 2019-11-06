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İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'ahmak' polemiği yanıtı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2019 22:33 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkındaki sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamalarla ilgilenmediğini, Süleyman Soylu'nun siyasi bir mecra oluşturmaya çalıştığını belirten İmamoğlu, "Ben, belediye başkanıyım, işime bakarım. İnanın hiç önemsemiyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'ahmak' polemiği yanıtı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı Tünel tamamlama töreninde konuştu.

Törenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Türkiye'nin terör sıfatıyla görevden aldığı belediye başkanlarının hapse atılmasını savunmak doğruysa, ben milletimden ve İmamoğlu'ndan özür dilerim" sözlerinin anımsatılması üzerine şunları kaydetti:

"İnanın ilgilenmiyorum yani. Başka konulara geçelim. Hiç değerli bir beyan da değil. Cevap verilecek bir pozisyonda da değil. Tümüyle siyasi bir mecra oluşturmak istiyor. Ben, belediye başkanıyım, işime bakarım. Bu memleketin bütün sorunlarıyla, bir vatandaş duyarlılığıyla ilgileniyorum. İnanın hiç önemsemiyorum."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözlerİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Süleyman Soylu

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