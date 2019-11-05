İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Fransa'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirmiş, "ahmak" diye hitap ettiği İmamoğlu'nu, kayyumlar konusunda "Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmekle" suçlamıştı. Bu sözlerle ilgili tartışmalar sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir açıklama daha yaptı. Soylu,"Avrupa kürsüsünden Türkiye'yi şikayet edenler acaba 'hak ihlali' kavramını biliyor mu?" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN YAPTIĞI TAM BİR CEHALETTİR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının yaptığı tam bir cehalettir. Avrupa kürsüsünden Türkiye'yi şikayet edenler acaba 'hak ihlali' kavramını biliyor mu? Türkiye'yi şikayet edenler PKK ve FETÖ'dür. Bunlar şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacaklar? 13-14 yaşındaki çocukları dağa kaçıranlara seslerini çıkaramayanlar, nasıl hak savunacaklar?

