İnanılmaz olay! Gelin, kalp krizi geçirdi, damat kız kardeşiyle evlendi

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde beklenmedik ve tuhaf bir olay meydana geldi. Düğün töreni sırasında gelin Surabhi, 'Saat Phere' töreninden hemen önce damat Manjesh Kumar'ın yanında aniden bayıldı.

Hemen hastaneye kaldırılan ancak kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilen genç kız, ani ölümüyle her iki ailede de büyük bir paniğe neden oldu. Kızlarını kaybetmenin üzüntüsüne rağmen, Surabhi'nin ailesi damadın ailesi Manoj Kumar ile bir araya geldi ve düğüne devam etmeye karar verildi.

Daha gelinin cenaze töreni bile yapılmadan genç kızın kız kardeşi Nisha, söz konusu damatla evlendirildi.

Surabhi'nin erkek kardeşi yerel medyaya verdiği demeçte, "Bu durumda ne yapacağımızı bilmiyorduk. Her iki aile birlikte oturdular ve biri kız kardeşim Nisha'nın damatla evlenmesini önerdi. Aileler konuyu tartıştı ve ikisi de kabul etti. Ölen kardeşimin cenazesi bu sırada bir odada tutuluyordu. Düğün alayı gittikten sonra cenazesi için ayiler yapıldı'' şeklinde konuştu.

''BİR ODADA DÜĞÜN DİĞER ODADA CENAZE''

Surabhi'nin amcası Ajab Singh de haber ajansına, ''Ailemiz için zor bir karardı. Bir odada ölü bir kız yatıyor diğer odada bir kızın düğünü yapılıyordu. Ölümünün acısı ve düğünün mutluluğunu yaşadık. Böyle karışık duygulara hiç tanık olmadık'' dedi.

Hikaye o zamandan beri sosyal medyada viral hale geldi ve düğün gününde Surabhi ve Nisha'nın bir görüntüsü ortaya çıktı.



