HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İnanılmaz olay! Gelin, kalp krizi geçirdi, damat kız kardeşiyle evlendi

İnanılmaz olay! Gelin, kalp krizi geçirdi, damat kız kardeşiyle evlendi

02.06.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendi düğününde kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Surabhi adındaki genç kadının kız kardeşi, damatla evlendi. Bu kadar tuhaflık yetmezmiş gibi ölen kadının cenazesi bir odada bekletildi, diğer odada düğün yapıldı.

İnanılmaz olay! Gelin, kalp krizi geçirdi, damat kız kardeşiyle evlendi

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde beklenmedik ve tuhaf bir olay meydana geldi. Düğün töreni sırasında gelin Surabhi, 'Saat Phere' töreninden hemen önce damat Manjesh Kumar'ın yanında aniden bayıldı.

Hemen hastaneye kaldırılan ancak kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilen genç kız, ani ölümüyle her iki ailede de büyük bir paniğe neden oldu. Kızlarını kaybetmenin üzüntüsüne rağmen, Surabhi'nin ailesi damadın ailesi Manoj Kumar ile bir araya geldi ve düğüne devam etmeye karar verildi.
Daha gelinin cenaze töreni bile yapılmadan genç kızın kız kardeşi Nisha, söz konusu damatla evlendirildi.

Surabhi'nin erkek kardeşi yerel medyaya verdiği demeçte, "Bu durumda ne yapacağımızı bilmiyorduk. Her iki aile birlikte oturdular ve biri kız kardeşim Nisha'nın damatla evlenmesini önerdi. Aileler konuyu tartıştı ve ikisi de kabul etti. Ölen kardeşimin cenazesi bu sırada bir odada tutuluyordu. Düğün alayı gittikten sonra cenazesi için ayiler yapıldı'' şeklinde konuştu.

''BİR ODADA DÜĞÜN DİĞER ODADA CENAZE''

Surabhi'nin amcası Ajab Singh de haber ajansına, ''Ailemiz için zor bir karardı. Bir odada ölü bir kız yatıyor diğer odada bir kızın düğünü yapılıyordu. Ölümünün acısı ve düğünün mutluluğunu yaşadık. Böyle karışık duygulara hiç tanık olmadık'' dedi.

Hikaye o zamandan beri sosyal medyada viral hale geldi ve düğün gününde Surabhi ve Nisha'nın bir görüntüsü ortaya çıktı.

Screenshot_2

Akılalmaz olay! Damat törenin ortasında kaçtı, gelin düğüne gelen bir konukla evlendiAkılalmaz olay! Damat törenin ortasında kaçtı, gelin düğüne gelen bir konukla evlendi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymakDiyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

İnanılmaz görüntü! Oluşma anı saniye saniye kaydedildi

İnanılmaz görüntü! Oluşma anı saniye saniye kaydedildi

Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye böyle görüntülendi

Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye böyle görüntülendi

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Operasyonda yeni gelişme!

Operasyonda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.