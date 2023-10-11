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  4. İnanılmaz olay! Şişli'de kaldırım çöktü... Kadın içine düştü

İnanılmaz olay! Şişli'de kaldırım çöktü... Kadın içine düştü

11.10.2023 13:24 | Son Güncelleme:
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Şişli’de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Kaldırımda bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme sonucu oluşan çukura bir kadın düştü. Çukura düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

İnanılmaz olay! Şişli'de kaldırım çöktü... Kadın içine düştü

Edinilen bilgiye göre olay, Şişli Ortabayır Mahallesi Harman 1 Sokak’ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. G.N. isimli kadın yürüdüğü sırada kaldırım bilinmeyen bir nedenle bir anda çöktü.

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KADIN OLUŞAN ÇUKURA DÜŞTÜ

36 yaşındaki kadın çökme sonucu oluşan çukura düştü. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekipler kadını çukurdan çıkardı. Kadın hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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YOLUN ÇÖKME İHTİMALİ ÜZERİNE ÖNLEM ALINDI

İtfaiye ekipleri yolun çökme ihtimali üzerine bölgede önlem alırken 3 aracın çukura düşme riski nedeniyle itfaiye ve polis geniş güvenlik önlemi aldı. (İHA/DHA)

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