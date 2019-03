İndirime giren Xbox One oyunları

Xbox, oyuncularının karşısına düzenli olarak indirimler ile çıkmaya devam ediyor. 25 Mart 2019 ila 1 Nisan 2019 tarihleri arasında sürecek olan bu indirim dalgasında Batman serisi, GTA V, LEGO DC Super, SOULCALIBUR VI ve Titanfall 2 gibi birbirinden güzel oyunları çok uygun fiyata satın alabileceksiniz.

Eğer Xbox Live Gold üyeliğiniz varsa bazı oyunlarda daha fazla indirim yakalayabiliyorsunuz. Örneğin, GTA V’in indirimli fiyatı 164 TL iken, Xbox Live Gold üyeleri bu oyuna 82 TL’ye sahip olabiliyor.

8-Bit Hordes

All-Star Fruit Racing

Aqua Moto Racer Utopia

Batman: Arkham Collection

Batman: Arkham Knight

Batman: Arkham Knight Premium Edition

Batman: Arkham Knight Season Pass

Batman: Return to Arkham

Boom Ball 3 for Kinect

Bridge Constructor Portal

Candle: The Power of the Flame

Carnival Games

Circuits

Conarium

Criminal Enterprise Starter Pack and Great White Shark Card Bundle

Criminal Enterprise Starter Pack and Megalodon Shark Card Bundle

Criminal Enterprise Starter Pack and Whale Shark Card Bundle

Crypt of the Serpent King

DayD: Through Time

Farming Simulator 19 – Premium Edition

Farming Simulator 19 – Season Pass

Farming Simulator 19

FlatOut 4 : Total Insanity

Grand Theft Auto V & Great White Shark Cash Card

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition & Great White Shark Card Bundle

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition & Megalodon Shark Card Bundle

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition & Whale Shark Card Bundle

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition

GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack

GTA: Online – Megalodon Shark Cash Card

HoPiKo

Injustice 2

Injustice 2 – Legendary Edition

Kill The Bad Guy

Late Shift

LEGO Batman 3 Season Pass

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

LEGO Batman 3: Beyond Gotham Deluxe Edition

LEGO DC Super-Villains

LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition

LEGO DC Super-Villains Season Pass

MudRunner – American Wilds Edition

MudRunner – American Wilds Expansion

MudRunner

MX vs ATV All Out

My Little Riding Champion

Mystik Belle

Ninjin: Clash of Carrots

Overdriven Reloaded: Special Edition

Paladins Champion Pack

Paladins Digital Deluxe Edition 2019

Road Rage

Rock ´N Racing Bundle

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition

SOULCALIBUR VI Deluxe Edition

SOULCALIBUR VI

Tango Fiesta

Tennis World Tour Legends Edition

Tennis World Tour

The Bunker

The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online: Summerset Collector’s Edition Upgrade

The Elder Scrolls Online: Summerset Upgrade

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

The Mummy Demastered

The Shape Shifting Detective

Titanfall 2

Titanfall 2 Deluxe Edition Content

Titanfall 2: Angel City’s Most Wanted Bundle

Titanfall 2: Colony Reborn Bundle

Titanfall 2: Ion Prime

Titanfall 2: Jump Start Pack

Titanfall 2: Legion Prime

Titanfall 2: Monarch’s Reign Bundle

Titanfall 2: Northstar Prime

Titanfall 2: Operation Endeavor Warpaint Bundle

Titanfall 2: Prime Time Bundle

Titanfall 2: Ronin Prime

Titanfall 2: Scorch Prime

Titanfall 2: Tone Prime

Titanfall 2: Ultimate Edition

Transcripted

Trials Rising – Digital Gold Edition

Trials Rising

Troll & I

Tyler: Model 005

PlayStation 4 ve PlayStation VR için yeni oyunlar tanıtıldı!