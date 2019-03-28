İndirime giren Xbox One oyunları

Xbox, oyuncularının karşısına düzenli olarak indirimler ile çıkmaya devam ediyor. 25 Mart 2019 ila 1 Nisan 2019 tarihleri arasında sürecek olan bu indirim dalgasında Batman serisi, GTA V, LEGO DC Super, SOULCALIBUR VI ve Titanfall 2 gibi birbirinden güzel oyunları çok uygun fiyata satın alabileceksiniz.
Eğer Xbox Live Gold üyeliğiniz varsa bazı oyunlarda daha fazla indirim yakalayabiliyorsunuz. Örneğin, GTA V’in indirimli fiyatı 164 TL iken, Xbox Live Gold üyeleri bu oyuna 82 TL’ye sahip olabiliyor.
8-Bit Hordes
All-Star Fruit Racing
Aqua Moto Racer Utopia
Batman: Arkham Collection
Batman: Arkham Knight
Batman: Arkham Knight Premium Edition
Batman: Arkham Knight Season Pass
Batman: Return to Arkham
Boom Ball 3 for Kinect
Bridge Constructor Portal
Candle: The Power of the Flame
Carnival Games
Circuits
Conarium
Criminal Enterprise Starter Pack and Great White Shark Card Bundle
Criminal Enterprise Starter Pack and Megalodon Shark Card Bundle
Criminal Enterprise Starter Pack and Whale Shark Card Bundle
Crypt of the Serpent King
DayD: Through Time
Farming Simulator 19 – Premium Edition
Farming Simulator 19 – Season Pass
Farming Simulator 19
FlatOut 4 : Total Insanity
Grand Theft Auto V & Great White Shark Cash Card
Grand Theft Auto V
Grand Theft Auto V: Premium Online Edition & Great White Shark Card Bundle
Grand Theft Auto V: Premium Online Edition & Megalodon Shark Card Bundle
Grand Theft Auto V: Premium Online Edition & Whale Shark Card Bundle
Grand Theft Auto V: Premium Online Edition
GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack
GTA: Online – Megalodon Shark Cash Card
HoPiKo
Injustice 2
Injustice 2 – Legendary Edition
Kill The Bad Guy
Late Shift
LEGO Batman 3 Season Pass
LEGO Batman 3: Beyond Gotham
LEGO Batman 3: Beyond Gotham Deluxe Edition
LEGO DC Super-Villains
LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition
LEGO DC Super-Villains Season Pass
MudRunner – American Wilds Edition
MudRunner – American Wilds Expansion
MudRunner
MX vs ATV All Out
My Little Riding Champion
Mystik Belle
Ninjin: Clash of Carrots
Overdriven Reloaded: Special Edition
Paladins Champion Pack
Paladins Digital Deluxe Edition 2019
Road Rage
Rock ´N Racing Bundle
Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition
SOULCALIBUR VI Deluxe Edition
SOULCALIBUR VI
Tango Fiesta
Tennis World Tour Legends Edition
Tennis World Tour
The Bunker
The Elder Scrolls Online
The Elder Scrolls Online: Summerset Collector’s Edition Upgrade
The Elder Scrolls Online: Summerset Upgrade
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
The Mummy Demastered
The Shape Shifting Detective
Titanfall 2
Titanfall 2 Deluxe Edition Content
Titanfall 2: Angel City’s Most Wanted Bundle
Titanfall 2: Colony Reborn Bundle
Titanfall 2: Ion Prime
Titanfall 2: Jump Start Pack
Titanfall 2: Legion Prime
Titanfall 2: Monarch’s Reign Bundle
Titanfall 2: Northstar Prime
Titanfall 2: Operation Endeavor Warpaint Bundle
Titanfall 2: Prime Time Bundle
Titanfall 2: Ronin Prime
Titanfall 2: Scorch Prime
Titanfall 2: Tone Prime
Titanfall 2: Ultimate Edition
Transcripted
Trials Rising – Digital Gold Edition
Trials Rising
Troll & I
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