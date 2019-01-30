İndirime giren Xbox oyunları!

Xbox, bu hafaki indirimlerine birbirinden güzel oyunlar ekledi. Bu oyunlar arasında; Assassin’s Creed serisi, Forza Horizon 3, Forza Horizon 4 and Forza Motorsport 7 Bundle ve FIFA 19 gibi popüler yapımlar yer alıyor. Yüksek oyun fiyatlarından dolayı Xbox One’a oyun almakta güçlük çekenler için bu kampanya kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.
Aylık 59 TL ücret ödenerek başlatılan Xbox Live Gold üyelerine ekstra indirimler de sunulan bu kampanyada; 500 TL’lik Assassin’s Creed Odyssey oyununun fiyatı 250 TL’ye yani olması gerektiği fiyata düşüyor.
Ne olacak bu oyun fiyatları?
Türkiye’de artık özellikle konsol oyununı çıktığı dönem almak imkansıza yakın gibi bir şey. Türkiye’deki oyunculara indirimleri beklemekten başka bir çözüm maalesef ki sunulmuyor. Konsolun 1.500 TL’ye satıldığı yerde bir oyunun çıkış fiyatının 400 – 500 TL olması mantıklı değil.
Xbox One geriye dönük uyumluluk oyunlarına yenileri eklendi!
3 oyunun 1 konsol parası yaptığı dönemde Türkiye’deki oyunculuk büyük yaralar almaya başladı. Umarız Xbox One ve PlayStation 4 oyun fiyatları en kısa sürede insancıl seviyelere düşer.
İndirime giren Xbox One oyunları
20XX
ACA NEOGEO FOOTBALL FRENZY
ACA NEOGEO GHOST PILOTS
ACA NEOGEO THE KING OF FIGHTERS ’95
ADIOS Amigos
Aritana and the Harpy’s Feather
Assassin’s Creed Chronicles – Trilogy
Assassin’s Creed Chronicles: China
Assassin’s Creed Chronicles: India
Assassin’s Creed Chronicles: Russia
Assassin’s Creed IV Black Flag
Assassin’s Creed IV Black Flag Illustrious Pirates Pack
Assassin’s Creed IV Black Flag – Freedom Cry
Assassin’s Creed IV Black Flag – Season Pass
Assassin’s Creed Odyssey
Assassin’s Creed Odyssey – DELUXE EDITION
Assassin’s Creed Odyssey – GOLD EDITION
Assassin’s Creed Odyssey – ULTIMATE EDITION
Assassin’s Creed Origins
Assassin’s Creed Origins – DELUXE EDITION
Assassin’s Creed Origins – Deluxe Pack
Assassin’s Creed Origins – GOLD EDITION
Assassin’s Creed Origins – Season Pass
Assassin’s Creed Origins – The Curse Of the Pharaohs
Assassin’s Creed Origins – The Hidden Ones
Assassin’s Creed Rogue Remastered
Assassin’s Creed Syndicate
Assassin’s Creed Syndicate Gold Edition
Assassin’s Creed Syndicate – Jack the Ripper
Assassin’s Creed Syndicate – Season Pass
Assassin’s Creed Syndicate – Steampunk Pack
Assassin’s Creed Syndicate – Streets of London Pack
Assassin’s Creed Syndicate – The Last Maharaja Missions Pack
Assassin’s Creed Syndicate – Victorian Legends Pack
Assassin’s Creed The Ezio Collection
Assassin’s Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate
Assassin’s Creed Unity
Assassin’s Creed Unity – Secrets of the Revolution
Blood Bowl 2 – Legendary Edition
Blood Bowl 2
Blue Estate
Destiny 2: Forsaken + Annual Pass
Destiny 2: Forsaken – Complete Collection
Destiny 2: Forsaken – Digital Deluxe Edition
Destiny 2: Forsaken – Legendary Collection
Destiny 2: Forsaken
EA SPORTS 19 Bundle
Farming Simulator 19 – Premium Edition
Farming Simulator 19
FIFA 19
FIFA 19 Champions Edition
FIFA 19 Ultimate Edition
FIFA 19 – NHL 19 Bundle
FIFA The Journey Trilogy
Forza Horizon 3 Complete Add-Ons Collection
Forza Horizon 3 Deluxe Edition
Forza Horizon 3 Standard Edition
Forza Horizon 4 and Forza Motorsport 7 Bundle
Forza Horizon 4 VIP
Fumiko!
Ginger: Beyond The Crystal
I AM THE HERO
Kerbal Space Program Enhanced Edition
Kholat
L.A. Noire
Madden NFL 19 – FIFA 19 Bundle
Madden NFL 19: Ultimate Super Bowl Edition
NBA LIVE 19
Pool Nation FX
Pool Nation Snooker Bundle
Runestone Keeper
SEGA Genesis Classics
TerraTech
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