İndirime giren Xbox oyunları!

Xbox, bu hafaki indirimlerine birbirinden güzel oyunlar ekledi. Bu oyunlar arasında; Assassin’s Creed serisi, Forza Horizon 3, Forza Horizon 4 and Forza Motorsport 7 Bundle ve FIFA 19 gibi popüler yapımlar yer alıyor. Yüksek oyun fiyatlarından dolayı Xbox One’a oyun almakta güçlük çekenler için bu kampanya kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Aylık 59 TL ücret ödenerek başlatılan Xbox Live Gold üyelerine ekstra indirimler de sunulan bu kampanyada; 500 TL’lik Assassin’s Creed Odyssey oyununun fiyatı 250 TL’ye yani olması gerektiği fiyata düşüyor.

Ne olacak bu oyun fiyatları?

Türkiye’de artık özellikle konsol oyununı çıktığı dönem almak imkansıza yakın gibi bir şey. Türkiye’deki oyunculara indirimleri beklemekten başka bir çözüm maalesef ki sunulmuyor. Konsolun 1.500 TL’ye satıldığı yerde bir oyunun çıkış fiyatının 400 – 500 TL olması mantıklı değil.

Xbox One geriye dönük uyumluluk oyunlarına yenileri eklendi!

3 oyunun 1 konsol parası yaptığı dönemde Türkiye’deki oyunculuk büyük yaralar almaya başladı. Umarız Xbox One ve PlayStation 4 oyun fiyatları en kısa sürede insancıl seviyelere düşer.

İndirime giren Xbox One oyunları