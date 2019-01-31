İngiliz kaleci tekmeye kafasını uzattı, golü önledi ama üç dişini kaybetti

BBC BBC
31.01.2019 13:44 | Son Güncelleme

İngiltere 2. lig takımı Forest Green Rovers'ın kalecesi James Montgomery, rakibinin kramponunun yüzüne çarpması sonucu üç dişini kaybetti.

İngiliz kaleci tekmeye kafasını uzattı, golü önledi ama üç dişini kaybetti

24 yaşındaki kaleci, Salı günü Mansfield Town'la 1-1 berabere kaldıkları maçın 61'inci dakikasında kanlar içinde kalınca hastaneye kaldırıldı.

Kulübün menajeri Mark Cooper, "Sakatlık, James'in yakışıklılığını bir süre etkileyecek. Yüzünde büyük bir yara, dudaklarında korkunç bir kesik var. Birkaç dişini de kaybetti. Sahalardan ne kadar uzak kalacacağını henüz bilmiyoruz" dedi.

Montgomery de hastanede Twitter'dan kanlar içindeki yüzünün fotoğrafını paylaştı ve "Yeni dişlerimin parası için yardım toplamaya başlayacağım" diye espri yaptı.

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Pozisyon kaleci James'in takımı 1-0 gerideyken ikinci yarının ortalarında yaşandı. Forest Green Rovers ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Mansfield forveti Gethin Jones'un sağ kramponu topa değil, James'in yüzüne isabet etti.

James Montgomery 61. dakikada oyundan alındı ve hastaneye götürüldü. Forest Green Rovers, maçın sonunu iyi getirerek beraberliği sağladı ve karşılaşmadan bir puanla ayrılmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
James Montgomery Forest Green Rovers İngiltere 2. lig

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