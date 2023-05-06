İngiliz model Christine McGuinness üstsüz güneşlendiği anları paylaştı! Bikinisini çıkartıp şezlonga uzanınca...

İbiza’da tatil yapan model Christine McGuinness güneşlendiği anlarda çekilen biz pozunu paylaşarak Instagram’ı salladı. Bronzlaştığı sırada vücudunda bikini izninin kalmasını istemediği için üzerini çıkartan McGuinness o anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

35 yaşındaki The Real Housewives of Cheshire (Cheshire’nin Gerçek Ev Hanımları) şovunun güzel yıldızı son paylaşımıyla hayranlarının hayal gücüne az şey bıraktı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Christine McGuinness’in gönderisi güzelliğini öven yorumlarla dolup taştı.