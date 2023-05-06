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  4. İngiliz model Christine McGuinness üstsüz güneşlendiği anları paylaştı! Bikinisini çıkartıp şezlonga uzanınca...

İngiliz model Christine McGuinness üstsüz güneşlendiği anları paylaştı! Bikinisini çıkartıp şezlonga uzanınca...

06.05.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz model Christine McGuinness İbiza tatili sırasında çekilen bir pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarının kalp atışlarını hızlandırdı. Bikini üstünü çıkartarak şezlonga uzanan McGuinness’in gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İngiliz model Christine McGuinness üstsüz güneşlendiği anları paylaştı! Bikinisini çıkartıp şezlonga uzanınca...

İbiza’da tatil yapan model Christine McGuinness güneşlendiği anlarda çekilen biz pozunu paylaşarak Instagram’ı salladı. Bronzlaştığı sırada vücudunda bikini izninin kalmasını istemediği için üzerini çıkartan McGuinness o anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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35 yaşındaki The Real Housewives of Cheshire (Cheshire’nin Gerçek Ev Hanımları) şovunun güzel yıldızı son paylaşımıyla hayranlarının hayal gücüne az şey bıraktı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Christine McGuinness’in gönderisi güzelliğini öven yorumlarla dolup taştı.

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