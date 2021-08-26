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  4. İngiliz sağlık çalışanlarından tepki çeken video: Hayat kurtaracağınız yerde seksi video çekiyorsunuz

İngiliz sağlık çalışanlarından tepki çeken video: Hayat kurtaracağınız yerde seksi video çekiyorsunuz

26.08.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki sağlık çalışanlarının TikTok'a yüklediği video olay yarattı. Görev başındayken dans ettikleri gözlenen hemşireler için, "Hayat kurtarmak yerine bir ambulansın arkasında seksi danslarınızla ön plandasınız. Dünya ölümcül bir virüsle boğuşurken ve herkes ölürken buna nasıl zaman buluyorsunuz'' şeklinde yorumlar yapıldı.

İngiliz sağlık çalışanlarından tepki çeken video: Hayat kurtaracağınız yerde seksi video çekiyorsunuz

Rhianna Higgins ve ekip arkadaşı, görev başındayken ambulans içinde çektikleri TikTok videosuyla başlarını derde soktu.

İngiltere Yorkshire'de acil servis hemşiresi olarak çalışan Higgins, videonun başlığına ''Küçük bir mola'' yazsa da arkadaşıyla birlikte eleştirilerin odağı olmaktan kurtulamadı.

250 binden fazla izlenme alan videoya binlerce kullanıcı yorum yaptı. Bir kullanıcı, ''Ambulansların neden bu kadar geç yanıt verdiğini ve geç kaldığını şimdi anlıyorum'' derken, bir diğeri, ''Hayat kurtarmalısınız ama TikTok daha öncelikli'' şeklinde yorumda bulundu.

@rhiannahiggins0

Little boogie on break ???????? ##fyp ##foryoupage ##999 ##crew ##crewbies ##emergency ##uniform ##dance

♬ original sound - jjustindanehower

''HERKES ÖLÜRKEN NASIL ZAMAN BULUYORSUNUZ?''

Bir yorum ise birçok kullanıcıdan beğeni topladı. Söz konusu yorum şöyleydi: Vay canına, dünyanın en ölümcül hastalığından herkes ölürken buna nasıl zaman buluyorsunuz?

''NE VAR BUNDA?''

Sağlık çalışanları videonun tepki çekmesinin ardından herhangi bir açıklamada bulunmadı ama az da olsa kendilerine olumlu yorum yapılmıştı. Bir kullanıcı, "Harika video, ara verdiklerini açıkça belirtiyor! Ne var bunda?'' diyerek eleştiri yapanlara tepki gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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