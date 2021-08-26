İngiliz sağlık çalışanlarından tepki çeken video: Hayat kurtaracağınız yerde seksi video çekiyorsunuz

Rhianna Higgins ve ekip arkadaşı, görev başındayken ambulans içinde çektikleri TikTok videosuyla başlarını derde soktu.

İngiltere Yorkshire'de acil servis hemşiresi olarak çalışan Higgins, videonun başlığına ''Küçük bir mola'' yazsa da arkadaşıyla birlikte eleştirilerin odağı olmaktan kurtulamadı.

250 binden fazla izlenme alan videoya binlerce kullanıcı yorum yaptı. Bir kullanıcı, ''Ambulansların neden bu kadar geç yanıt verdiğini ve geç kaldığını şimdi anlıyorum'' derken, bir diğeri, ''Hayat kurtarmalısınız ama TikTok daha öncelikli'' şeklinde yorumda bulundu.

''HERKES ÖLÜRKEN NASIL ZAMAN BULUYORSUNUZ?''

Bir yorum ise birçok kullanıcıdan beğeni topladı. Söz konusu yorum şöyleydi: Vay canına, dünyanın en ölümcül hastalığından herkes ölürken buna nasıl zaman buluyorsunuz?

''NE VAR BUNDA?''

Sağlık çalışanları videonun tepki çekmesinin ardından herhangi bir açıklamada bulunmadı ama az da olsa kendilerine olumlu yorum yapılmıştı. Bir kullanıcı, "Harika video, ara verdiklerini açıkça belirtiyor! Ne var bunda?'' diyerek eleştiri yapanlara tepki gösterdi.



